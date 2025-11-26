Natal Solidário: LBV leva cestas e esperança ao Sertão da Bahia

Ação Solidária transforma o Natal no Sertão da Bahia - Foto: Divulgação / Beatriz Miranda

A Legião da Boa Vontade (LBV) segue reforçando sua atuação no combate à fome na Bahia, ampliando neste fim de ano o seu Roteiro Solidário para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade. Ao todo, mais de 40 mil famílias em mais de 200 municípios brasileiros serão contempladas pela tradicional Campanha Natal Permanente da LBV – “Jesus, o pão nosso de cada dia!”.

No estado baiano, as primeiras entregas das cestas de alimentos já começaram. As comunidades de Dendê, Barra, Funil, Lagoa Seca e Sede Periférica, no município de Olindina, foram as primeiras a receber o benefício. Com cerca de 23 mil habitantes e baixo Índice de Desenvolvimento Humano, Olindina convive com forte vulnerabilidade socioeconômica, marcada pela dependência da agricultura familiar e por condições de vida precárias. Para muitas famílias, a chegada das cestas representa alívio e esperança.

O Roteiro Solidário também alcançou Nova Soure, cidade de 24 mil habitantes e economia baseada no campo. Esta foi a primeira vez que o município recebeu a Campanha de Natal da LBV, gesto que reforça o compromisso da instituição em chegar a localidades historicamente esquecidas. Em uma região marcada por resistência, o sentimento mais forte entre os beneficiados foi o de gratidão.

A iniciativa ainda contemplou novamente o município de Itapicuru, com mais de 31 mil habitantes e forte tradição sertaneja. Localizado na divisa com Olindina, Crisópolis e Nova Soure, Itapicuru enfrenta desafios socioeconômicos que vão desde a baixa renda per capita à falta de acesso a serviços básicos, além da dependência direta do clima para garantir a produção agrícola. Nesse contexto, a ação da LBV surge como um reforço essencial para famílias que lutam diariamente pela própria subsistência.

Neste ano, 27 municípios baianos estão incluídos na ação natalina, garantindo alimento na mesa e um fim de ano mais digno para milhares de pessoas. A LBV integra um conjunto de instituições que atuam na linha de frente contra a fome em todo o país, levando apoio a famílias de periferias, zonas rurais e comunidades isoladas — um trabalho que só se torna possível graças à união entre sociedade civil, organizações comunitárias e iniciativas públicas.