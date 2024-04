Neoenergia Coelba investirá R$ 13,3 bi na Bahia até 2027 | A TARDE

A Neoenergia Coelba anunciou nesta quarta-feira, 17, um aporte bilionário para aperfeiçoar o fornecimento de energia no estado da Bahia através de um novo plano de investimentos. O programa, que prevê o aporte de R$ 13,3 bilhões em obras de expansão e reforço do sistema elétrico no estado, foi anunciado nesta quarta, 17, no Centro de Convenções de Salvador, localizado no bairro da Boca do Rio.

Tal investimento representa um incremento financeiro de 40% das ações da concessionária na Bahia, em comparação ao quadriênio anterior, e viabiliza a construção de 71 subestações de energia em todas as regiões do estado. Somente em 2024, são esperados R$ 3 bilhões investidos.

O diretor-presidente da Neoenergia Coelba, Thiago Guth, destacou a importância da iniciativa para os mais de 6,6 milhões de baianos que são atendidos pela empresa.

“Hoje foi um marco para a Neoenergia Coelba, que é a distribuidora que mais investe no Brasil. Com os novos empreendimentos, haverá a ampliação de mais de 20% da disponibilidade energética na Bahia para a realização de mais de um milhão de ligações no estado”, destacou. “Esse investimento vem para fazer frente ao crescimento da Bahia nesses quatro anos.. [...]. É um investimento que a gente precisa fazer para apoiar o estado e o crescimento que vem surgindo.”

CEO da empresa, Eduardo Capelastegui afirmou que o empreendimento fornece “potencial de crescimento" e que espera que a empreitada gere "ainda mais desenvolvimento social e econômico para a Bahia".

Representando o governo estadual, o superintendentede Energia e Comunicação, Celso Rodrigues, frisou que o conjunto de investimentos surge em meio à necessidade de ampliação do serviço para a população baiana.

“Eu havia notado que há uma necessidade de investimento real ao atendimento da quantidade e qualidade real de energia para a população do estado da Bahia, atendimento das demandas empresariais, mas também da população como um todo. Esse conjunto de investimento contempla as vertentes. [...]. A expectativa é positiva”, disse.

Neoenergia Coelba apresenta plano de investimento para os próximos quatro anos | Foto: Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

O novo plano de investimentos, que dá início a uma nova fase das atividades da concessionária no estado, já começa a ser aplicado neste ano. Segundo Guth, a Neoenergia já aportou R$ 3 bilhões em obras de expansão e reforço do sistema elétrico, a fim de contribuir com o desenvolvimento social e econômico.

No próximo quadriênio, a distribuidora espera construir ou expandir as 71 subestações, além de ampliar a rede elétrica com mais de 4,3 mil km de rede de alta e média tensão.

"Iniciamos uma nova fase com projetos estruturantes e um patamar inédito de investimentos em obras, para aumentar a robustez do sistema elétrico da Bahia e, assim, firmar nosso propósito de garantir a energia necessária para o desenvolvimento social e econômico do nosso estado", reforçou Thiago Guth.

Programa Luz para Todos

Em parceria com o Governo Federal, idealizador do programa, a Neoenergia Coelba irá iniciar a nova etapa do Programa Luz para Todos com a ampliação da oferta de rede elétrica para mais de 30 mil baianos que vivem em comunidades isoladas e sem acesso à eletricidade. Serão mais de R$ 777 milhões inestidos em obras para atenteder essas localidades.

Postos de trabalho

A expectativa da empresa é de que o volume de obras que serão realizadas até 2027 fomentem a abertura de mais de 8800 postos de trabalho no estado. Parte dessas contratações acontecerá por meio da Escola de Eletricistas, uma iniciativa da Neoenergia Coelba, que oferece qualificação profissional gratuita e que, também, incentiva a participação feminina no segmento. De acordo com a empresa, desde o início do programa, em 2007, 300 mulheres foram formadas e estão aptas a atuar com eletricidade na Bahia.

Investimentos regionalizados

A Neoenergia Coelba irá distribuir os recursos em seis regiões centrais da Bahia, que atende aos setores do agronegócio, comércio, indústria, mineração e serviços e turismo, e direcionar as obras conforme as necessidades específicas de cada localidade: Extremo Oeste, Nordeste, Centro Norte e Sul, Metropolitana e Sul.

No Extremo Oeste, importante pólo do agronegócio baiano, a concessionária irá investir cerca de R$ 2,2 bi para aumentar a oferta de energia e acompanhar a expansão do setor. São esperadas também a construção de 10 novas subestações e a ampliação de potência de outras 15 unidades. O trabalho da Neoenergia também incluirá o emprego de mais de 1.610 km de linhas de alta e média tensão. Com as requalificações, serão gerados 2 mil empregos diretos.

A região Nordeste, por sua vez, será beneficiada com R$ 1,3 bi em investimentos, que serão destinados para a produção de duas novas subestações e mais duas subestações com a ampliação de potências. O montante também será destinado para a extensão de linhas de alta e média tensão, que no território, chegará a mais de 560 km. As modernizações implicaram na geração de 780 empregos diretos.

O plano da distribuidora de energia para esta a região Centro-Norte tem a atenção voltada para o fomento do setor industrial. Com recurso de R$ 1,7 bi, o local ganhará três novas subestações e mais três com ampliação de potência. Com a quantia, as linhas de alta e média tensão serão ampliadas em 350 km para atender a população. Além da geração de 1.225 empregos diretos.

Conhecido pelo seu potencial na área da mineração, nesta região, a Neoenergia Coelba empregará R$ 2,8 bi em investimentos voltados para a construção de mais três novas subestações e mais oito com ampliação de potência. Em relação às linhas de alta e média tensão, o território ganhará uma extensão de 400 km. A quantidade de empregos gerados com a intervenção chega a 1.625.

Já na Região Metropolitana da Bahia, onde prevalece a presença de indústrias, a distribuidora aplicará R$ 1,9 bi e estima construir cinco novas subestações, além de mais de 400 km de linhas de alta e média tensão. Na ocasião, serão gerados 1.150 empregos diretos.

O território ocupado pelos povos originários também entra no rol de prioridade da empresa, com aporte de R$ 2,1 bi, sendo beneficiada com a construção de três novas subestações, com vistas também para o estímulo do turismo, além de receber mais oito subestações com ampliação de potência e 580 km de linhas de alta e média tensão. A iniciativa gerará 1.335 empregos diretos.