Nova sede do TRF-1 homenageia desembargador Edmilson Jatahy Fonseca

A nova sede da Subseção Judiciária do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), em Paulo Afonso, homenageará o desembargador Edmilson Jatahy Fonseca em seu nome. A homenagem é fruto de uma indicação do juiz federal João Paulo Pirôpo de Abreu.

Em conversa com o Portal A TARDE, João Paulo, que é diretor da Subseção Judiciária, afirmou que a homenagem póstuma a Edmilson Jatahy, que é pai do desembargador Jatahy Fonseca, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), é o reconhecimento por seu trabalho como juiz eleitoral na região. Além disso, o juiz também reforçou a defesa da expansão do do Poder Judiciário para o interior do estado por parte do homenageado. O prédio ainda está em fase de construção.

"Ele foi juiz estadual aqui na cidade de Paulo Afonso nos idos de 1950, 1960, e ele desempenha um grande papel como juiz eleitoral aqui na comarca de Paulo Afonso. Ele tem um forte vínculo com a Justiça Federal, já que ele tem um filho que é desembargador federal do Tribunal Regional Federal, Primeira Região, César Jatahy Fonseca, e também um filho que é desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, que é o desembargador Jatahy Fonseca. Desde a época em que ele era juiz, ele teve grande repercussão aqui na cidade pelo seu belo trabalho realizado, e desde a época em que era juiz, ele defendia a expansão do Poder Judiciário para o interior da Bahia, e a expansão da Justiça Federal, motivo pelo qual mereceu minha indicação, e foi acatado pelo diretor do foro da época, doutor Durval", explicou.

Edmilson Jatahy estudou Direito na Universidade Federal da Bahia (UFBA), se formando em 1960. Assumiu a comarca de Paulo Afonso em 1965, onde também exerceu a função de juiz eleitoral até 1968.

Ele foi promovido em 1982 ao cargo de desembargador. Ele ainda ocupou os cargos de presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, sendo ainda corregedor do Judiciário. Também foi corregedor eleitoral e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). Jatahy morreu em 2017.

"Para mim, foi uma justa homenagem [...] Pelo trabalho prestado dele aqui à frente da comarca de Paulo Afonso e na Justiça Eleitoral", afirmou o autor da indicação.