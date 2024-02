Nova variante da Covid-19 é detectada em Salvador e 16 cidades da BA | A TARDE

Às vésperas do carnaval, amostras das sublinhagens JN.1 e JN.1.1 da variante Ômicron, do vírus que causa a Covid-19, foram detectadas na Bahia. A identificação foi em amostras de Salvador e de outros 16 municípios baianos coletadas entre 24 de dezembro de 2023 e 11 de janeiro de 2024.

O dado foi divulgado pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) na tarde desta sexta-feira, 2. A detecção ocorreu por meio de sequenciamento genético feito pela instituição.

A JN é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma variante de interesse. Com isso, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) recomenda que os municípios intensifiquem a vacinação contra a Covid-19.

“É importante que todos busquem os postos de vacinação tenham o esquema vacinal atualizado, principalmente neste momento que ocorrem festas com grandes aglomerações de pessoas vindas de diversas partes do país e até mesmo estrangeiros”, ressalta a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana.

A Sesab, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, realizam, desde o dia 17 de janeiro, uma ação de vacinação neste período pré-carnavalesco que busca intensificar a imunização com a vacina bivalente. Conforme o Estado, do início da ação até esta quinta-feira, 1º, foram aplicadas 8.233 doses.

A diretora da Vigilância Epidemiológica do Estado, Márcia São Pedro, destaca que as vacinas disponíveis atualmente no Sistema Único de Saúde (SUS) são eficazes contra as variantes que circulam no país. “A imunização reduz a possibilidade de se ter a doença e ainda em caso de infecção as chances de se ter sintomas graves e mortes é menor”, afirma.

Atualmente a cobertura da vacina Bivalente na Bahia está em 15,05%. O imunizante é destinado para para pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos de idade que tenham recebido a última dose do imunizante há mais de 6 meses. Durante a ação pré-carnaval, a vacina está sendo ofertada para todos com 12 anos ou mais.