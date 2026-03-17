DE GRAÇA!
Novo RG: aprenda a emitir CIN sem agendamento em Salvador e Lauro de Freitas
Emissão nova carteira de identidade segue gratuita na Bahia
Por Franciely Gomes
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A Carteira de Identidade Nacional (CIN) pode ser emitida mesmo sem agendamento em alguns postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) de Salvador e região metropolitana, como Lauro de Freitas.
O movimento do SAC acontece em momento que muitos baianos têm enfrentado dificuldades para fazer a documentação, pois não encontram datas de agendamento do serviço, que pode ser realizado através do site do GOVBA.
Uma opção alternativa para quem deseja emitir o documento de forma rápida e não consegue encontrar datas e horários é o atendimento espontâneo. Esse atendimento é realizado por ordem de chegada e com entrega de senhas logo cedo.
A primeira via da CIN é gratuita para todos. Vale lembrar que o documento passará a ser obrigatório a partir de 1º de março de 2032.
Unidades com atendimento sem agendamento
Atualmente, o atendimento espontâneo por ordem de chegada para emissa da CIN está sendo ofertado nos SAC Barra, localizado no Shopping Barra, e SAC Lauro de Freitas, no Parque Shopping Bahia.
De acordo com o SAC, basta chegar a um destes locais e garantir sua senha, que será chamada no painel principal ao longo do dia. As senhas são distribuídas por ordem de chegada e às 6h já é possível ver filas para o atendimento.
O SAC também tem realizado algumas ações itinerantes em colégios estaduais da capital baiana, que fazem parte do projeto Rolê Cidadão, visando atender à comunidade escolar com atendimentos gratuitos da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), devido à grande procura pelo documento.
Horários e entrega de senhas: o desafio da fila
Trabalhadores do SAC Lauro de Freitas informaram à reportagem do Portal A TARDE que as senhas começam a ser entregues a partir das 6h na unidade e esgotam rapidamente, formando filas para a realização do atendimento.
Já no SAC Barra, o atendimento por ordem de chegada começa às 7h30 da manhã e segue até às 17h, caso ainda haja senhas disponíveis.
Por isso, é imprescindível que o cidadão chegue cedo ao local escolhido para conseguir garantir o acesso para a emissão do documento.
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O que é necessário para emitir a CIN?
A emissão da primeira versão da Carteira de Identidade Nacional, que é gratuita para todos os cidadãos, exige a apresentação de alguns documentos. São eles:
- CPF (obrigatório e deve estar regular na Receita Federal);
- Certidão de Nascimento ou Casamento (original ou cópia autenticada);
- Opcional: Documentos como PIS/Pasep, Título de Eleitor e CNH (para inclusão de dados digitais).
Por que a CIN é obrigatória?
A Carteira de Identidade Nacional (CIN), ou novo RG, tem a função de unificar a identificação brasileira, utilizando apenas o CPF. Sua obrigatoriedade se dá devido ao aumento da segurança contra fraudes e modernização de cadastros, facilitando a disponibilidade de informações pessoais em serviços essenciais.
A CIN se tornará obrigatória para toda a população até 28 de fevereiro de 2032, sendo exigida pelo INSS para benefícios a partir de 2028. Entretanto, a migração gradual é recomendada pelo Governo Federal, para garantir que todos consigam emitir o documento no prazo sugerido.
Como consultar vagas de agendamento?
Caso não consiga fazer a CIN pelo atendimento espontâneo, devido ao horário ou localidade, é possível realizar a marcação através do portal ba.gov.br, na aba de serviços.
Os interessados devem clicar na opção “Obter 1ª via da Carteira de Identidade Nacional - CIN” e escolher a unidade do SAC de sua preferência e o horário, chegando ao local no dia e hora marcada.
Como posso emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) sem agendamento?É possível emitir a CIN sem agendamento em postos do SAC, como o SAC Barra e SAC Lauro de Freitas, através do atendimento espontâneo por ordem de chegada. As senhas são entregues de manhã e esgotam rapidamente, portanto, chegar cedo é fundamental.
Quais documentos são necessários para emitir a CIN?Para emitir a primeira via da CIN, você deve apresentar o CPF (regular), e a Certidão de Nascimento ou Casamento (original ou cópia autenticada). Documentos como PIS/Pasep, Título de Eleitor e CNH são opcionais para inclusão de dados digitais.
A Carteira de Identidade Nacional (CIN) é obrigatória? Quando entra em vigor?A CIN se tornará obrigatória a partir de 1º de março de 2032. Esse documento visa unificar a identificação brasileira e aumentar a segurança contra fraudes.
Como posso consultar vagas de agendamento para a CIN?Caso não consiga emiti-la pelo atendimento espontâneo, você pode agendar pelo portal ba.gov.br na seção de serviços, escolhendo a opção "Obter 1ª via da Carteira de Identidade Nacional - CIN".
Em quais horários o atendimento para emitir a CIN é realizado?No SAC Barra, o atendimento por ordem de chegada começa às 7h30 e termina às 17h, caso haja senhas disponíveis. Já no SAC Lauro de Freitas, as senhas são entregues a partir das 6h.
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