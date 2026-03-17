Novo RG: aprenda a emitir CIN sem agendamento em Salvador e Lauro de Freitas

Carteira de Identidade Nacional tem versões física e digital - Foto: GOVBR

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) pode ser emitida mesmo sem agendamento em alguns postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) de Salvador e região metropolitana, como Lauro de Freitas.

O movimento do SAC acontece em momento que muitos baianos têm enfrentado dificuldades para fazer a documentação, pois não encontram datas de agendamento do serviço, que pode ser realizado através do site do GOVBA.

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Uma opção alternativa para quem deseja emitir o documento de forma rápida e não consegue encontrar datas e horários é o atendimento espontâneo. Esse atendimento é realizado por ordem de chegada e com entrega de senhas logo cedo.

A primeira via da CIN é gratuita para todos. Vale lembrar que o documento passará a ser obrigatório a partir de 1º de março de 2032.

Unidades com atendimento sem agendamento

Atualmente, o atendimento espontâneo por ordem de chegada para emissa da CIN está sendo ofertado nos SAC Barra, localizado no Shopping Barra, e SAC Lauro de Freitas, no Parque Shopping Bahia.

De acordo com o SAC, basta chegar a um destes locais e garantir sua senha, que será chamada no painel principal ao longo do dia. As senhas são distribuídas por ordem de chegada e às 6h já é possível ver filas para o atendimento.

O SAC também tem realizado algumas ações itinerantes em colégios estaduais da capital baiana, que fazem parte do projeto Rolê Cidadão, visando atender à comunidade escolar com atendimentos gratuitos da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), devido à grande procura pelo documento.

Horários e entrega de senhas: o desafio da fila

Trabalhadores do SAC Lauro de Freitas informaram à reportagem do Portal A TARDE que as senhas começam a ser entregues a partir das 6h na unidade e esgotam rapidamente, formando filas para a realização do atendimento.

Já no SAC Barra, o atendimento por ordem de chegada começa às 7h30 da manhã e segue até às 17h, caso ainda haja senhas disponíveis.

Por isso, é imprescindível que o cidadão chegue cedo ao local escolhido para conseguir garantir o acesso para a emissão do documento.

O que é necessário para emitir a CIN?

A emissão da primeira versão da Carteira de Identidade Nacional, que é gratuita para todos os cidadãos, exige a apresentação de alguns documentos. São eles:

CPF (obrigatório e deve estar regular na Receita Federal);

Certidão de Nascimento ou Casamento (original ou cópia autenticada);

Opcional: Documentos como PIS/Pasep, Título de Eleitor e CNH (para inclusão de dados digitais).

Por que a CIN é obrigatória?

A Carteira de Identidade Nacional (CIN), ou novo RG, tem a função de unificar a identificação brasileira, utilizando apenas o CPF. Sua obrigatoriedade se dá devido ao aumento da segurança contra fraudes e modernização de cadastros, facilitando a disponibilidade de informações pessoais em serviços essenciais.

A CIN se tornará obrigatória para toda a população até 28 de fevereiro de 2032, sendo exigida pelo INSS para benefícios a partir de 2028. Entretanto, a migração gradual é recomendada pelo Governo Federal, para garantir que todos consigam emitir o documento no prazo sugerido.

O documento possui versão online e física | Foto: Divulgação

Como consultar vagas de agendamento?

Caso não consiga fazer a CIN pelo atendimento espontâneo, devido ao horário ou localidade, é possível realizar a marcação através do portal ba.gov.br, na aba de serviços.

Os interessados devem clicar na opção “Obter 1ª via da Carteira de Identidade Nacional - CIN” e escolher a unidade do SAC de sua preferência e o horário, chegando ao local no dia e hora marcada.