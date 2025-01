Novos voos são lançados conectando Salvador a Guanambi, Lençóis e Barreiras

Só na construção, recuperação e modernização dos aeroportos e aeródromos já foram investidos cerca de R$ 350 milhões pelo governo baiano - Foto: Wuiga Rubini/GOVBA

As regiões Sudoeste, Oeste e Chapada Diamantina, na Bahia, passam a contar, a partir desta segunda-feira, 6, com novos voos diretos de Salvador às cidades de Guanambi, Lençóis e Barreiras. O anúncio da operação regional foi feito pelo governador Jerônimo Rodrigues, durante cerimônia no Aeroporto Internacional de Salvador.

“Temos investido nos aeroportos, nos aeródromos do interior do estado, garantindo nos aeroportos iluminação noturna, equipamentos para pousos em horários estratégicos, pistas com tamanho adequado para que aeronaves de maior porte possam pousar. Fizemos uma parceria com a Azul e o Governo Federal para estimular os voos dentro do Brasil, através do Conheça o Brasil Voando. Então, hoje, estamos colocando dentro da Bahia, novos voos, criando uma cultura de voo dentro do nosso próprio estado”, explicou o governador Jerônimo Rodrigues sobre os projetos que norteiam o segmento.

Só na construção, recuperação e modernização dos aeroportos e aeródromos já foram investidos cerca de R$ 350 milhões pelo governo baiano. Para Tinal Azevedo, prefeito de Guanambi, as novas ligações aéreas são um passo importante para ampliar o acesso à capital e estimular o turismo regional.

“Esse voo vai trazer possibilidades para todo o entorno de Guanambi, que é uma cidade com uma economia muito forte e isso vai aumentar, ainda mais, abrir os olhos dos investidores para que possam instalar negócios em nossa cidade, levar dignidade às pessoas que precisam da saúde, aqui, na capital. Para nós, é de suma importância”, avaliou.

As aeronaves, operadas pela Azul Linhas Aéreas, terão capacidade para 70 passageiros. Os voos entre Salvador e Guanambi serão realizados às segundas e sextas-feiras, com horários de partida de Salvador às 12h25 e de Guanambi às 10h20. De Salvador para Lençóis, às quintas e domingos, com saída de Salvador às 14h30 e de Lençóis às 16h10. Já a conexão Salvador-Barreiras será diária, com voos partindo de Salvador às 14h e de Barreiras às 11h15.

A Azul Linhas Aéreas opera 160 voos domésticos, no Brasil, e voos internacionais para os Estados Unidos, Portugal, Uruguai e Argentina. O secretário de Turismo Maurício Bacelar enfatiza que a ampliação da malha aérea consolida a Bahia como um destino turístico mais acessível e integrado.

“Esses três destinos: Barreiras, Lençóis e Guanambi já são servidos por voos nacionais. Essa conectividade aérea é fundamental para o turismo. No momento em que a gente melhora a conectividade, damos facilidade e rapidez no acesso, incrementamos fluxo no turístico e vemos um reflexo, também, na geração de emprego e renda nas três zonas do nosso estado”, complementou o titular da pasta.

De acordo com a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), entre janeiro e outubro de 2024, o volume das atividades turísticas teve um aumento de 7,3% na Bahia, mantendo uma tendência de crescimento desde 2022. O aumento coloca a estado em terceiro lugar no turismo nacional. No nordeste, a Bahia lidera o turismo internacional, representando 41,3% de toda movimentação estrangeira na região.