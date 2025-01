Número de feminicídios na Bahia tem redução de 7,8% em 2024

Foram registradas 106 ocorrências em 2024 - Foto: Divulgação | PCBA

Em meios as ações feitas pelas forças de segurança na Bahia durante o ano de 2024 foi possível registrar uma redução de 7,8% nos casos de feminicídio no estado na comparação com 2023. Foram registradas 106 ocorrências em 2024, contra 115 no ano de 2023. Em números absolutos a diminuição foi de nove casos.

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), fez um papel importante na proteção das mulheres e captura dos agressores.

Polícia Militar

O Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher (BPPM), por sua vez, atuou na fiscalização das medidas protetivas e também com campanhas de conscientização.

“Reforçamos os projetos de prevenção ‘Fala Sério’, ‘Homens em Diálogo’ e ‘Guardiões de Maria’”, destacou a comandante da BPPM, tenente-coronel Roseli de Santana.