Homicida condenado é preso pela Polícia Civil no interior da Bahia

Um homem de 38 anos, condenado por homicídio qualificado, foi preso nesta sexta-feira, 10, por policiais da Delegacia Territorial de Ipiaú. A prisão ocorreu na rua Senhor do Bonfim, no Centro do município.

O crime aconteceu em 26 de agosto de 2021, quando Evonildo Pedral Batista foi morto com um disparo de arma de fogo. Naquela noite, a vítima estava em um bar e retornava para casa com amigos quando foi surpreendida pelo acusado, que estava sob efeito de bebida alcoólica. O homem se aproximou e atirou contra Evonildo.

As investigações apontaram que não havia desavenças entre o autor e a vítima. Condenado a 12 anos de prisão, o homem agora está à disposição do Poder Judiciário.