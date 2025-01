Jacaré foge de zoológico e é encontrado em córrego

O réptil foi encontrado graças a um chip de localização - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Americana

Um jacaré foi resgatado na noite de quinta-feira, 9, em um córrego na Avenida Brasil, na cidade de Americana, interior de São Paulo. O animal havia fugido do Parque Ecológico do município.

De acordo com nota divulgada pela prefeitura, o jacaré estava no lago maior do zoológico e possivelmente escapou devido às fortes chuvas recentes, que facilitaram seu deslocamento através da canalização da área.

Leia também:

>> Mercadinho tradicional da Bahia, conhecido por nunca fechar, é furtado

>> Previsão do tempo indica alerta de chuvas intensas nos próximos dias

>> Carro sem motor teria gasto 6 mil litros de combustível em Jeremoabo

O réptil foi encontrado graças a um chip de localização. Após o resgate, ele foi recolhido e, no momento, encontra-se em quarentena, conforme informado pela administração municipal.