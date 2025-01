"O baiano precisa vir mais à Chapada", diz prefeita de Lençóis

Vanessa Senna (PSD), prefeita de Lençóis - Foto: Divulgação

A prefeita de Lençóis, Vanessa Senna (PSD) destacou durante entrevista ao programa Isso é Bahia (A TARDE FM) a importância da valorização do turismo na região da Chapada Diamantina.

"Lençóis é a única cidade da Bahia, por exemplo, que gere um aeroporto. Encaramos esse desafio e atualmente a Seinfra nos ajuda com aporte financeiro. Estamos pleiteando em breve o voo Lençóis - Guarulhos", disse.

Leia também:

>> “Muito desproporcional o motivo da inelegibilidade de Bolsonaro”, diz Roma

>> Jusmari descarta que Oziel assuma secretaria estadual





Reeleita no último pleito, Vanessa também foi eleita presidente do Consórcio Chapada Forte. "A gente faz interlocução com o governo do Estado. O consórcio é como se fosse uma Prefeitura com uma atuação mais ampla. É uma junção de cidades para ter mais força e buscar mais benefícios para a região", afirmou.

A prefeita destacou ainda o crescimento imobiliário na região e a necessidade do baiano enxergar mais a Chapada.

"Tem um boom imobiliário lá, muita gente procurando terreno, muitos condomínios surgindo, até porque muita gente no pós-pandemia passou a trabalhar em home-office, o que possibilita realizar o sonho de morar em um local como a Chapada. O baiano precisa vir mais à Chapada", convocou.