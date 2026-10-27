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Estrada do Coco e outras rodovias passam por alterações durante o feriadão

Entre segunda e domingo as principais estradas vão passar por manutenção

Evellyn Teixeira
Por
| Atualizada em
Mudanças nas rodovias BA-093 e BA-099 vão passar por obras de manutenção
Mudanças nas rodovias BA-093 e BA-099 vão passar por obras de manutenção - Foto: Divulgação/ CLN

Motoristas que circulam pelas rodovias BA-093 e BA-099, conhecida como Estrada do Coco e Linha Verde, devem redobrar a atenção nesta semana.

Entre segunda-feira, 26, e domingo (1º de novembro), equipes das concessionárias Bahia Norte e Litoral Norte realizam obras de manutenção e melhorias que podem alterar o fluxo de veículos em diferentes trechos.

No Sistema BA-093, as intervenções incluem estabilização de taludes nos quilômetros 0 e 4,6 da rodovia, serviços de sinalização horizontal entre os quilômetros 15 e 9 da BA-526 e obras de macrodrenagem entre os quilômetros 22 e 21, na região da Marginal Acalanto.

Dependendo do andamento dos trabalhos, poderá haver fechamento ou estreitamento de faixas.

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Estrada do Coco também terá intervenções

Na BA-099, os serviços de limpeza de drenagem ocorrerão entre os quilômetros 7,7 e 14. Já no trecho entre os quilômetros 78 e 123, haverá fresagem e recomposição do pavimento, com possibilidade de interdições parciais e operação de pare e siga.

Na BA-874, entre os quilômetros 1 e 2, a manutenção do paralelepípedo poderá exigir desvios pontuais e controle do tráfego.

As concessionárias orientam os condutores a reduzir a velocidade nas proximidades das equipes, respeitar a sinalização e planejar os deslocamentos com antecedência. O cronograma pode sofrer alterações em caso de chuva.

Serviços de emergência

Em caso de emergência, os usuários podem acionar os serviços gratuitos de atendimento médico e mecânico, disponíveis 24 horas por dia. O contato da Bahia Norte é 0800 600 0093.

Para a Litoral Norte, o telefone é 0800 071 3233, com atendimento até o quilômetro 54 da BA-099, no acesso à Praia do Forte.

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