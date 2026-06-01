Obras Sociais Irmã Dulce abrem mais de 60 vagas de emprego

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As Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) estão disponibilizando cerca de 65 vagas de emprego temporárias na Bahia. Distribuídas em sete áreas diferentes, as oportunidades serão destinadas à produção dos Panetones Santa Dulce para o Natal 2026, produtos líderes de vendas no final do ano.

As vagas estão distribuídas entre dois pólos: a fábrica de Simões Filho, que também realiza a produção de pães, broas, brownies, cookies, biscoitos; e as lojas da Panificação Dulce Natura, em Salvador. O trabalho inicia oficialmente em agosto e possui chance de efetivação após o período temporário.

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Dentre as funções buscadas pela instituição estão Ajudante de padeiro (19 vagas), embalador (29 vagas), forneiro (1 vaga), auxiliar de serviços gerais (4 vagas), promotor de vendas (3 vagas), atendente comercial (4 vagas), atendente comercial de televendas (2 vagas) e ajudante de motorista (3 vagas).

As inscrições podem ser feitas através do aba da Osid na Gupy e do e-mail r[email protected], enviando o currículo e informando no assunto do e-mail a vaga desejada.