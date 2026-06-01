BAHIA
Bahia chega a quase 100 mil empregos nos últimos 12 meses
Saldo de novos postos de trabalho em abril ultrapassa desempenho de Ceará e Pernambuco juntos
O estado da Bahia chegou a marca de 99.375 novos postos de trabalho com carteira assinada acumulados nos últimos 12 meses. Além disso, no resultado isolado de abril de 2026, o estado registrou a criação de 8.461 novos empregos formais.
O indicador é fruto do saldo positivo entre 90.824 admissões e 82.363 demissões ocorridas no período, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados no último dia 28.
Com esse desempenho, a Bahia lidera o ranking de geração de empregos na região Nordeste. O resultado baiano superou, inclusive, a soma dos saldos dos estados do Ceará (3.509) e de Pernambuco (3.340), que ocupam, respectivamente, a segunda e a terceira posição no cenário regional.
Para o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Augusto Vasconcelos, os dados refletem o fortalecimento da economia baiana e o impacto das ações governamentais para a atração de novos negócios:
“A Bahia mantém uma trajetória consistente de crescimento econômico e geração de oportunidades para a população. Chegar à marca de quase 100 mil empregos criados nos últimos 12 meses demonstra a força da nossa economia e o resultado de políticas públicas que estimulam investimentos, fortalecem os setores produtivos e ampliam as oportunidades para os trabalhadores e trabalhadoras baianos. Seguiremos empenhados em promover desenvolvimento com inclusão social e trabalho decente em todo o estado”, afirmou o secretário.
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Desempenho por setores econômicos
A expansão do mercado de trabalho em abril foi impulsionada principalmente por três áreas produtivas. Confira os saldos:
- Serviços: 4.788 vagas;
- Construção: 3.124 vagas;
- Indústria: 2.098 vagas.
Em contrapartida, os setores da Agropecuária e do Comércio não acompanharam o ritmo de crescimento e fecharam o mês de abril com saldo negativo de contratações.
Perfil dos novos trabalhadores
O levantamento do Caged também detalhou o perfil sociodemográfico das vagas preenchidas na Bahia:
- Faixa etária: A maioria das oportunidades foi absorvida por jovens entre 18 e 24 anos, totalizando 5.632 vagas;
- Escolaridade: O grau de instrução predominante foi o ensino médio completo, correspondendo a 7.905 postos de trabalho;
- Gênero: Do total de vagas geradas, 4.625 foram preenchidas por homens e 3.836 por mulheres.
Cenário nacional
No âmbito federal, a Bahia consolidou-se na quarta posição do ranking geral de geração de empregos em abril de 2026. O estado ficou atrás apenas das principais economias do Sudeste:
- São Paulo (20.202);
- Rio de Janeiro (11.741);
- Minas Gerais (8.991).
- Bahia: 8.461