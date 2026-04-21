Onda de calor intenso atinge o Brasil e afeta parte da Bahia

A onda de calor atinge diversas regiões do Brasil - Foto: Ilustrativa | Freepik

Uma onda de calor intenso tem atingido o Brasil no mês de abril. Segundo informações divulgadas pelo Climatempo, a alta das temperaturas deve durar até o dia 26 de abril, com predomínio de sol e baixa nebulosidade em grande parte do país.

As regiões mais afetadas pelo calor serão Sudeste, Sul e Centro-Oeste, com temperaturas que podem aumentar em até 5°C. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) chegou até a emitir um alerta vermelho para os estados mais acalorados, como Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

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O Climatempo ainda alerta que essa onda de calor pode perdurar até o fim do mês de abril, abrangendo as mesmas áreas ou ampliando as regiões em situação de calor intenso e altas temperaturas.

Bahia

Na Bahia, a onda de calor se mistura com a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), causando pancadas isoladas de chuvas em alguns momentos do dia, principalmente na cidade de Salvador, capital do estado.

No interior da Bahia o tempo permanece quente e seco, acendendo alerta para algumas regiões, onde os moradores devem ingerir mais água e fazer o uso do protetor solar diariamente.