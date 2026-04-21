Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ALERTA

Onda de calor intenso atinge o Brasil e afeta parte da Bahia

As temperaturas podem aumentar até 5ºC em algumas regiões

Franciely Gomes
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A onda de calor atinge diversas regiões do Brasil
A onda de calor atinge diversas regiões do Brasil -

Uma onda de calor intenso tem atingido o Brasil no mês de abril. Segundo informações divulgadas pelo Climatempo, a alta das temperaturas deve durar até o dia 26 de abril, com predomínio de sol e baixa nebulosidade em grande parte do país.

As regiões mais afetadas pelo calor serão Sudeste, Sul e Centro-Oeste, com temperaturas que podem aumentar em até 5°C. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) chegou até a emitir um alerta vermelho para os estados mais acalorados, como Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Climatempo ainda alerta que essa onda de calor pode perdurar até o fim do mês de abril, abrangendo as mesmas áreas ou ampliando as regiões em situação de calor intenso e altas temperaturas.

Leia Também:

Incêndio de grandes proporções atinge loja no centro de Feira de Santana
Incêndio de grandes proporções atinge galpão de reciclagem em Camaçari
Deputado aciona Anac contra sistema "Kiss & Fly" no Aeroporto de Salvador

Bahia

Na Bahia, a onda de calor se mistura com a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), causando pancadas isoladas de chuvas em alguns momentos do dia, principalmente na cidade de Salvador, capital do estado.

No interior da Bahia o tempo permanece quente e seco, acendendo alerta para algumas regiões, onde os moradores devem ingerir mais água e fazer o uso do protetor solar diariamente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia brasil tempo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A onda de calor atinge diversas regiões do Brasil
Play

Integrante da banda de Netto Brito tranquiliza fãs após choque em show; veja vídeo

A onda de calor atinge diversas regiões do Brasil
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

A onda de calor atinge diversas regiões do Brasil
Play

Ponte Salvador-Itaparica: quanto tempo levará a travessia de carro?

A onda de calor atinge diversas regiões do Brasil
Play

Caso Itambé: motorista teria se desentendido com passageiros e deixado local do acidente

x