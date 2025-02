Ônibus fica destruído após pegar fogo em Conceição do Coité

- Foto: Anjos da Vida

Um ônibus ficou parcialmente destruído após um incêndio na madrugada de terça-feira, 21, na Rua Castro Alves, em Conceição do Coité.

Leia Mais:

>> Veja onde fazer credenciamento de veículos para o Carnaval

>> Saiba qual deve ser a 1ª cidade baiana com tarifa zero de ônibus

A Polícia Militar foi acionada para prestar suporte, após a chegada da equipe dos Anjos da Vida, a primeira no local. O caso aconteceu por volta das 4h. O Corpo de Bombeiros, com a ajuda de um carro-pipa para apagar o fogo. Após cerca de uma hora, as chamas foram controladas. Grande parte da estrutura interna e externa ficou comprometida.

Ainda não há informações sobre a causa do incêndio. A área foi isolada para a perícia técnica. A empresa proprietária do veículo também deverá ser ouvida pela polícia.