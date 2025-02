Saiba qual deve ser a 1ª cidade baiana com tarifa zero de ônibus

Prefeitura planeja implatar tarifa zero em Alagoinhas - Foto: Prefeitura de Alagoinhas

Na virada do ano, várias cidades anunciaram reajuste na passagem do transporte público. Em Alagoinhas, cidade do Litoral Norte baiano, não foi diferente. A partir da próxima segunda-feira, 27, o preço passa de R$ 4,10 para R$ 4,30, um aumento de 4,8%.

Apesar disso, o prefeito Gustavo Carmo (PSD) tem como uma das prioridades em seu plano de governo a execução do programa que prevê a tarifa zero nos ônibus do município. Se a proposta sair do papel, Alagoinhas será a primeira cidade da Bahia a ter gratuidade na passagem.

Para o Portal A TARDE, Gustavo Carmo destacou que a proposta é uma meta que será perseguida por sua administração, mas que não será de fácil aplicação. Embora reconheça a dificuldade de tornar a ideia em realidade, ele informou que os primeiros passos já foram dados.

O gestor informou que a Câmara Municipal já aprovou a adesão ao PAC [Programa de Aceleração do Crescimento] para a aquisição de 50 novos ônibus ao custo de R$ 35 milhões. A expectativa da gestão é que a frota da cidade, que hoje é de 38 ônibus, seja ampliada.

Além disso, o Legislativo também já deu aval para a criação do Fundo de Transporte que vai financiar, entre outras coisas, o subsídio que tornará possível a tarifa zero no município.

“Estamos em um projeto de planejamento. Não é uma tarefa fácil. Ainda estamos sem condições de dar uma previsão. É um caminho longo a ser percorrido, mas iremos em busca desse objetivo”, disse o prefeito

“É uma política pública que visa facilitar o acesso das pessoas, especialmente as mais vulneráveis, ao sistema de transporte, fazendo com que seja acessível a todos”, iniciou Hilton Ribeiro, secretário de Mobilidade e Ordem Pública (Semorp).

Para o chefe da pasta, além de garantir um direito básico para a população, a iniciativa pode trazer benefícios em áreas diversas da cidade.

“Melhora o comércio, porque as pessoas transitam mais. Melhora a fluidez do trânsito, porque as pessoas que têm carro deixam os carros para andar de ônibus, então tem uma melhoria na mobilidade, com a menor circulação de veículos, o que consequentemente gera também um benefício ambiental. Além disso, com menos veículos nas ruas, o risco de acidente é menor, o que gera menos custo para o sistema de saúde. É só benefício”, elencou Hilton Ribeiro.