Sob críticas, prefeitura de Feira aumenta tarifa de ônibus neste sábado

Sob duras críticas, a prefeitura de Feira de Santana aumentará, a partir deste sábado, 17, o valor da tarifa do sistema público de transporte. O reajuste foi aprovado pelo Conselho Municipal de Transportes durante reunião realizada na última segunda-feira, 13.

Com a decisão, a passagem passa de R$ 4,75 para R$ 5,15 para quem utiliza o cartão social Via Feira e R$ 5,50 para quem paga o valor em espécie. A mudança foi oficializada em decreto publicado na edição da última quarta, 15, do Diário Oficial do Município.

A medida já vem sendo alvo de diversas discussões, entre elas, a possibilidade de uma ação contra o reajuste, que pode ser movida pelo vereador do município, Silvio Dias (PT).

“Eu pretendo analisar com meu advogado o que é que a gente pode tentar fazer juridicamente. Vamos pedir as planilhas [financeiras] e ver se há realmente a necessidade desse aumento, tendo em vista que hoje em Feira de Santana a quantidade de veículos que estão circulando é muito inferior à quantidade que foi contratada pela prefeitura há um tempo atrás”, declarou.

O edil também citou a falta de compromisso do Conselho Municipal de Transportes com a causa.

“É um conselho que já não representa mais a sociedade. Ele simplesmente tem a única função que é de se reunir para aumentar as passagens, isso é ineficiente. Não faz sentido nem ter um conselho de transporte da cidade, tendo em vista que ele não se reúne para analisar a situação do transporte público, nem para propor e nem para fiscalizar. Serve única e exclusivamente para chancelar o aumento do transporte. Vamos sentar com o jurídico para ver como a gente consegue propor essa ação judicial”, afirmou.

Outra crítica partiu do deputado federal Zé Neto (PT-BA), que ressaltou que o preço da tarifa é uma das mais caras do Nordeste.“É deficiente.”

“O Conselho de Transporte só se reúne para aumentar a passagem e não para discutir outras questões relacionadas à eficiência ou inclusive a formulação de um contrato de um transporte coletivo de qualidade. Mais uma vez foi feita às pressas uma planilha e levada a população de forma atropelada. [...] Então são estratégias que têm dado a eles o resultado que eles esperam em Feira, infelizmente, um transporte coletivo de péssima qualidade, caro e ineficiente”, reforçou.

“Não é só falar do preço da passagem falo da conjunção das situações que geram todas essas mazelas que vão de BRT, que construíram o recurso público e que não adiantou nada para o transporte coletivo da cidade, nem funciona, até esses debates que deveriam ser feitos de forma mais direta com a população e trazendo mais transparência para esses números, que infelizmente, não são colocados como deveriam e mais uma vez um aumento que representa muito para o bolso da população, mas pouco para a qualidade do transporte oferecido”, concluiu.