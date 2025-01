Prefeitura de Alagoinhas anuncia reajuste na tarifa de ônibus

Passagem de ônibus ficará mais cara em Alagoinhas - Foto: Prefeitura de Alagoinhas

A tarifa de ônibus em Alagoinhas será reajustada a partir do próximo dia 27 de janeiro. Por meio do decreto nº 6.286, publicado no Diário Oficial do Município, edição de sexta-feira, 17, a Prefeitura homologou a resolução do Conselho Municipal de Transporte, que altera o valor de R$ 4,10 para R$ 4,30, um reajuste de 4,8%.

De acordo com a prefeitura, a medida estava prevista no contrato de concessão do serviço, e o reajuste foi definido em reunião do Conselho, realizada no dia 27 de dezembro de 2024.

Todas as gratuidades legais vigentes e o desconto de 50% na tarifa para estudantes – que passa de R$ 2,05 para R$ 2,15 – serão mantidos.

A Prefeitura informa, ainda, que está concluindo o processo de adesão ao Programa Novo PAC, do Governo Federal, que prevê o investimento de R$ 35 milhões para a aquisição de ônibus zero Km que serão colocados à disposição da população. Além disso, avança na preparação do regime de tarifa zero, iniciativa definida no programa de governo do prefeito Gustavo Carmo (PSD).