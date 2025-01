Abusivo? MP apura alta na passagem Morro de São Paulo-Valença

Terminal Marítimo de Valença - Foto: Reprodução

Em meio à alta no preço da passagem entre Morro de São Paulo e Valença, a 2ª Promotoria de Justiça de Valença decidiu nesta sexta-feira, 17, transformar o processo preliminar que apura a elevação da tarifa em inquérito civil.

A ação movida pelo órgão, assinada pela promotora Cláudia Didier de Morais Pereira Santos, tem o objetivo de investigar supostas ilegalidades no que se refere a “sonegação fiscal e preço abusivo” da passagem de um trecho de 19 km.

Leia também

>> Morro de São Paulo: mais de 500 pessoas combateram incêndio em pousada

>> Travessia Salvador-Mar Grande retoma operações nesta segunda

>>Inmet mantém aviso de fortes chuvas na Bahia nesta terça; veja municípios

O valor tarifário para travessia entre as cidades, sob comando da empresa Transportes Dattoli, variam de acordo com o dia da semana. De segunda-feira a sábado, as embarcações convencionais custam R$ 11, aos domingos e feriados, esse valor vai para R$ 13,00.

Já as embarcações rápidas, nas chamadas lanchinhas, custa R$ R$ 25,00 de segunda a sábado e R$ 27,00 aos domingos e feriados.