Travessia Salvador-Mar Grande retoma operações nesta segunda

Travessia foi liberada pela Capitania dos Portos às 7h - Foto: Uendel Galter

A Travessia Salvador-Mar Grande retomou as operações nesta segunda-feira 13. O serviço havia sido interrompido às 16h do domingo, 12, devido às condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos, provacadas pelo mau tempo, que impediam o tráfego seguro das embarcações.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a Travessia foi liberada pela Capitania dos Portos às 7h e retomou as operações normais às 8h, horário em que a primeira embarcação deixou o Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Em Salvador, a primeira saída do Terminal Náutico está prevista para as 8h30.

Leia mais

>> Chuva permanece? Confira a previsão do tempo nesta segunda

>> Acidente com dois ônibus deixa nove feridos na Av. Oscar Pontes



Após a retomada do atendimento, o sistema passa a operar com seis embarcações, que cumprirão horários de saída de meia em meia hora nos terminais. A previsão é que a última saída de Mar Grande hoje ocorra às 18h e de Salvador, às 19h30.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo segue com conexão

Para os usuários da Travessia Salvador-Morro de São Paulo, a Astramab informa que as operações continuam sendo feitas hoje com conexão em Itaparica, no sistema semi-terrestre. Os passageiros são transportados até Itaparica, de onde seguem em ônibus dos operadores até a Ponta do Curral, em Valença, e fazem a pequena travessia em lanchas até o Morro.

Quando feita com conexão em Itaparica, a viagem dura 3h20 (uma hora a mais em relação à viagem direta). Os horários saindo de Salvador: 9h, 10h30 e 14h30. De Morro de São Paulo, 11h30, 13h e 15h.

Já as escunas de turismo continuam sem operar nesta segunda-feira devido às chuvas nas ilhas da Baía de Todos-os-Santos. O passeio de escuna pelas ilhas está suspenso desde o último sábado, 11.