Ônibus pegam fogo após jovens fumarem maconha dentro do veículo

Incêndio foi causado por bitucas de cigarro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Três ônibus municipais de Arataca, no sul da Bahia, pegaram fogo na noite de quarta-feira, 7, após um adolescente de 14 anos e um jovem de 19 anos fumarem maconha dentro dos dos veículos. A origem do incêndio foi confirmada pela prefeitura da cidade.

Segundo informações da TV Santa Cruz, os suspeitos teriam deixado 'bitucas' do cigarro dentro dos coletivos; os ônibus estavam parados para manutenção. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas, com o auxílio de populares.

Os dois jovens se apresentaram na delegacia do município nesta quinta, 8, mas não há informação se eles foram presos ou apreendidos.