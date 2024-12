Operação Ártemis captura 35 integrantes de facções na Bahia

Operação foi encerrada na noite de segunda-feira, 18 - Foto: Divulgação

A 1ª fase da Operação Ártemis encerrada na noite de segunda-feira, 18, apreendeu 35 integrantes de facções na Bahia. Os mandados de prisão foram cumpridos entre os dias 30 de outubro e 18 de novembro, após investigações das Polícias Federal e Civil e realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e da Polícia Militar.

Os criminosos, envolvidos com homicídios, tráficos de drogas e armas, roubos, corrupção de menores, lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma de fogo foram localizados nas cidades de Salvador, Aurelino Leal, Barreiras, Caatiba, Camaçari, Canavieiras, Dias D'Ávila, Feira de Santana, Ibirapitanga, Iguaí, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Itapetinga, Jequié, Jussari, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Macarani, Madre de Deus, Potiraguá, Simões Filho, Teixeira de Freitas, Ubatã, Vera Cruz e Vitória da Conquista.

"Retirar das ruas estes foragidos da Justiça impacta diretamente na redução das mortes violentas em todo o estado. Seguiremos combatendo as facções com a SSP, PF e as Forças Estaduais", destacou o coordenador da FICCO Bahia, delegado federal Eduardo Badaró.