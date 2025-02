Operação desmonta esquema de caça-níqueis no interior da Bahia

A Polícia Civil segue com as investigações, intensificando o combate à exploração de jogos de azar e crimes relacionados na região. - Foto: Divulgação / PC

Uma operação contra a exploração ilegal de jogos de azar, através de máquinas caça-níqueis, foi deflagrada pela Polícia Civil nesta sexta-feira, 7. A ação, denominada Operação Ludum Forte, teve como alvo a cidade de Belo Campo, no sudoeste da Bahia, onde dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Durante a operação, foram apreendidas seis máquinas de jogos de azar, que estavam sendo fornecidas a estabelecimentos comerciais na região.

A ação é um desdobramento das investigações iniciadas em dezembro de 2024, quando a Polícia Civil apreendeu seis dispositivos similares no centro de Piripá, identificando um esquema organizado que envolvia a exploração ilegal de jogos de azar.

“O trabalho investigativo revelou uma estrutura bem organizada, com atuação em diferentes cidades e ligação com outros crimes financeiros”, destacou o delegado titular da DT/Piripá, Paulo Henrique de Oliveira. Segundo ele, os envolvidos são investigados pelos crimes de jogo de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

As buscas contaram com o apoio de equipes da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/Sudoeste) e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Vitória da Conquista. O material apreendido passará por perícia para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.

A Polícia Civil segue com as investigações, intensificando o combate à exploração de jogos de azar e crimes relacionados na região.