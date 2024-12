Operação desmonta esquemas do CV em presídio de Itabuna

Operação 'Unum Corpus' tem como objetivo desarticular bondes criminosos em todo o estado - Foto: Divulgação / GOV-BA

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na manhã desta quinta-feira (12), a 14ª fase da Operação 'Unum Corpus', com objetivo de desarticular bondes criminosos em todo o estado. A missão incluiu ações dentro do Conjunto Penal de Itabuna, no sul da Bahia, onde foram desmontados esquemas de criminosos ligados ao Comando Vermelho (CV).

A delegada chefe do Departamento de Polícia do Interior (DEPIN), Rogéria Araújo, afirmou em entrevista coletiva que os detentos envolvidos estavam ligados a diversos crimes, como execuções, latrocínios e tráfico de drogas. Oito mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos nas celas.

"Uma associação criminosa que vem agindo dentro do presídio de Itabuna teve oito mandados de prisão e busca e apreensão cumpridos nas celas, porque elas realmente se associavam para praticar crimes como o tráfico e o homicídio dentro do presídio", disse.

Além disso, a doutora largou que a Polícia Civil tem 'pegado a visão' dos elementos dentro dos conjuntos penais para combater as práticas criminosas.

"Nós, na verdade, continuamos aí monitorando a ação dessas pessoas que estão dentro dos presídios, porque nas nossas investigações e com o apoio do Departamento de Inteligência, a gente percebe que a ordem vem de dentro dos presídios para cometimento de crimes graves, como o tráfico e prática de crimes de homicídio, latrocínio, sequestro, roubo de banco... Então é preciso um monitoramento contínuo e isso a Polícia Civil vem desenvolvendo já aí ao longo do tempo, utilizando todas as ferramentas da Inteligência", afirmou.

'Unum Corpus'

Cerca de mil policiais participam da ação coordenada no interior e na capital. Mais de 160 mandados de prisão foram cumpridos, com a prisão de diversos criminosos.

A Operação Unum Corpus já resultou na prisão de mais de 2.539 suspeitos, na apreensão de 420 armas de fogo e no cumprimento de mais de 2.211 mandados de busca e apreensão.