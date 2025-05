Operação policial acaba com um homem morto e outro preso

Parte de material apreendido durante a operação - Foto: Reprodução Polícia Civil

Investigadores das Delegacias Territoriais de Morro do Chapéu, América Dourada e Irecê, além de equipes da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/Chapada), deflagraram, nesta quinta-feira, 8, uma operação em João Dourado, na região centro-norte do estado, para combater os crimes violentos, reprimir o tráfico de drogas e delitos contra a vida no município.

Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a ação e um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. No cumprimento de um dos mandados, Evandro Alves de Almeida, 35 anos, morreu ao confrontar os policiais.

Com ele, os policiais apreenderam uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, uma espingarda artesanal, um quilo de maconha, um quilo de cocaína e oito celulares. Todo material apreendido foi encaminhado para perícia.