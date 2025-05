Operadora logística de facção é presa em destino turístico da Bahia

Além do mandado de prisão temporária cumprido contra a suspeita, cinco mandados de busca e apreensão foram executados em endereços ligados à organização - Foto: Divulgação Polícia Civil

Uma mulher de 29 anos integrante de uma facção criminosa em Arraial d'Ajuda foi preso nesta segunda-feira, 12, em d’Ajuda, distrito de Porto Seguro, região turística da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, ela é investigada por atuar na logística do grupo, sendo responsável por pagamentos, locação de imóveis e movimentações financeiras, além de manter relação com um dos principais operadores do esquema, encarregado da guarda de armas, corte, embalagem e distribuição de entorpecentes.

A prisão aconteceu em meio ao desdobramento da Operação Narke 3, que atua contra o tráfico de drogas na região. Durante as buscas, foram apreendidos celulares, documentos e anotações que fortalecem as provas já colhidas. Além do mandado de prisão temporária cumprido contra a suspeita, cinco mandados de busca e apreensão foram executados em endereços ligados à organização, todos localizados no bairro Santiago, em Arraial d’Ajuda.

A operação Narke 3 foi deflagrada a primeira vez em 17 de março deste ano, quando um laboratório de drogas foi desativado no mesmo bairro. Na época, foram apreendidos entorpecentes, armas, munições, balanças e embalagens. O homem apontado como líder do grupo foi preso em flagrante em sua residência, no bairro Alto do Vilas, e segue custodiado.

A ação foi realizada pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Porto Seguro), com apoio da 23ª Coordenadoria Regional (Coorpin), da Delegacia Territorial (DT/Eunápolis), da 2ª Delegacia Territorial (DT/ Arraial d’Ajuda) e da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur/Porto Seguro).