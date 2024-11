Ossada humana é encontrada em Feira de Santana

Ossada foi encontrada no povoado de São Vicente, região do Rio Salgado, distrito de Tiquaruçu - Foto: Ed Santos/Acorda Cidade

Uma ossada humana foi encontrada nesta quarta-feira, 23, no povoado de São Vicente, região do Rio Salgado, distrito de Tiquaruçu, em Feira de Santana. Segundo informações da Polícia Civil, há indícios de que a vítima seja do sexo masculino, porém apenas os laudos periciais poderão confirmar.

As guias para perícia e remoção foram expedidas, enquanto diligências são realizadas no sentido de identificar a vítima e as circunstâncias da morte.