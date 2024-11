Quatro suspeitos morrem em confronto violento com a PM na Bahia

Não há informações sobre apreensão de armas e drogas - Foto: Divulgação | SSP - BA

Uma oepração da Polícia Militar (PM) na cidade de Laje, no interior da Bahia, nesta quarta-feira, 23, resultou na morte de quatro homens cujas identidades não foram reveladas.

Segundo o portal Mídia Bahia, o confronto aconteceu na localidade do Engenheiro Pontes, zona rural de Laje. De acordo com a PM, houve uma tentativa de abordagem, mas a corporação foi recebida a tiros e, no confronto, os suspeitos acabaram feridos.

Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados ao Hospital Ranulfo José de Almeida, mas não resistiram aos ferimentos. Os corpos foram removidos Instituto Médico Legal em Santo Antônio de Jesus. Não há informações sobre apreensão de armas e drogas.