Oxe, me respeite! SPM faz campanha contra assédio na Lavagem do Bonfim

SPM leva equipes para atendimento especializado e distribui materiais informativos na Lavagem do Bonfim - Foto: Jailson Santana / Ascom SPM

A campanha Oxe, me respeite!, será realizada na tradicional Lavagem do Bonfim, nesta quinta-feira, 16, e tem como objetivo promover a prevenção e o enfrentamento à violência contra as mulheres, principalmente os casos de assédio e a importunação sexual muito recorrentes em festividades.

Promovida pela Secretaria das Mulheres do Estado (SPM), a campanha leva equipes da secretaria que estarão em pontos estratégicos, durante o percurso que liga a Igreja da Conceição da Praia até a Colina Sagrada, como a Praça Marechal Deodoro, também conhecida como Praça do Ouro ou Praça da Mãozinha, o Santuário de Irmã Dulce e a Igreja do Bonfim.

Já na terceira edição, a campanha promove a além da sensibilização contra o assédio, a conscientização sobre a importunação sexual e a violência doméstica. A secretária das Mulheres do Estado, Neusa Cadore, comentou sobre o impacto esperado com a ação integrada com outras pastas do governo, como a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

“O nosso objetivo é sensibilizar cada vez mais a sociedade sobre os tipos de violência de gênero e a importância de denunciar abusos. As ações, que ocorrem de maneira integrada com diversas estruturas do Estado, reforçam a rede de proteção e o papel de cada um na construção de um ambiente seguro e respeitoso para as mulheres que participam dos festejos, seja como foliãs ou como trabalhadoras”, explicou.

De acordo com a SPM, serão distribuídos durante a lavagem materiais informativos como ventarolas, adesivos e tatuagens temporárias com mensagens de conscientização e sensibilização. As abordagens educativas orientam sobre a Lei Maria da Penha e disponibilizam informações sobre canais de denúncia, como o Disque 180.

Além disso, a depender do caso, profissionais estarão no local para o atendimento especializado, com escuta qualificada e encaminhamento para organismos da Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, como as delegacias mais próximas do circuito e a Casa da Mulher Brasileira, que funciona 24 horas por dia.

A Casa da Mulher Brasileira tem a coordenação estadual da SPM e funciona em parceria com o Governo Federal e o município, e oferece serviços integrados e humanizados, que incluem triagem, apoio psicossocial, brinquedoteca, alojamento de passagem e uma central de transportes.