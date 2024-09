Padrasto suspeito de abusar sexualmente da enteada é preso na Bahia

O mandado de prisão foi cumprido na cidade de Capim Grosso, nesta quarta-feira - Foto: Foto ilustrativa - Ascom/PCBA

Um homem foi preso na quarta-feira, 28, no município de Capim Grosso, no interior da Bahia, por suspeitar de violentar sexualmente da sua enteada, uma menina de 8 anos. O trabalho foi realizado pela Polícia Civil, que cumpriu um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável.

De acordo com o delegado titular de Capim Grosso, Jaime Brito, fotos da vítima foram encontradas pela própria mãe, no celular do acusado.

"A suspeita é de que o homem teria cometido os abusos diversas vezes, mas a genitora da criança teve conhecimento da situação em junho deste ano”, detalhou.

A ação coordenada pela Delegacia Territorial daquele município, com apoio das DTs de São José do Jacuipe e Mairi, localizou o suspeito. Segundo a autoridade policial, o homem segue custodiado na Delegacia da cidade.