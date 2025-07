Pagode, roupas e até academia: como evangélicos se reinventam para viver a fé

A Samba Pra God leva a palavra do senhor através do samba e do pagode - Foto: Reprodução Redes Sociais

"Estou no mundo, mas não sou do mundo". Assim diz o evangelho do apóstolo João, no capítulo 17, versículo 14. E assim também têm vivido inúmeros evangélicos, que reafirmam a todo momento que, embora estejam no dito 'mundo', não pertencem a ele e, muito menos, se deixam levar pelas tentações e distrações mundanas.

Para se manterem firmes no propósito de Deus, muitos desses evangélicos têm buscado um caminho que equilibre a fé com a realidade do mundo ao redor. E algumas estratégias têm sido adotadas. Na moda, na influência digital, no pagode e, até mesmo, no universo fitness eles têm se reinventado.

Foi na moda que, há oito anos, a empresária Sulivânia da Silva Conceição Baracho, 43 anos, se encontrou no empreendedorismo. Evangélica, ela aliou a fé, a necessidade de encontrar roupas que lhe agradace à oportunidade de ganhar uma renda vestindo outras mulheres.

A empresária Sulivânia viu em sua necessidade a oportunidade de empreender no ramo da moda evangélica | Foto: Reprodução Arquivo Pessoal

"Passei muita dificuldade por não vestir certos tipos de roupa e procurar em lojas de departamento, em lojas de bairro e não encontrar nada que vestisse bem, que deixasse uma mulher mais elegante, mais recatada. Mas, o que me inspirou a abrir uma loja voltada para o público evangélico foi ver a dificuldade que as mulheres tinham de encontrar roupas que cobrisse um pouco mais as pernas, mais o colo, que não tivesse tanto decote, nem tantas pernas à mostra", explicou Sulivânia, que é dona da loja Flor de Lis Sully.

Para Sulivânia, empreender no ramo evangélico é muito desafiador, no entanto, ela diz que a fé segue sempre inabalável.

"A minha fé é o mais importante de tudo. Como mulher cristã, é muito desafiador [empreender], diante de tantas lojas que vendem todos os estilos de roupa, de molde, do fluxo das pessoas comprando sempre, todos os dias. Mas, a minha fé me motivou a colocar uma loja assim, para poder passar para as mulheres cristãs, que tem como sim se vestir linda e elegante", completou a empresária.

Quando o assunto é a rede mundial de internet, os evangélicos também marcam forte presença.

A Missionária Linara Costa, 31 anos, da Assembleia de Deus o Alfa e o Ômega, se identifica nas redes sociais como blogueira cristã. Através da página, onde acumula quase 45 mil seguidores, costuma evangelizar e também trabalhar com divulgações de lojas e empreendimentos, na cidade de Feira de Santana, a 115 Km de Salvador.

"O que me motivou a me tornar uma influenciadora digital foi o desejo de, através das minhas redes sociais, expressar minha fé no Senhor e usar a quantidade de seguidores que Ele me deu para edificar vidas através dos vídeos, no meu trabalho. Porque a minha fé me faz crer que onde um vídeo meu chegar, alguém vai ser impactado com a mensagem que esse vídeo está levando. Entendo que todas as coisas me são lícitas, mas que nem todas me convêm. Podemos ser blogueiras que levam a palavra do Senhor e que fazem divulgações também. Até porque é Deus que abre as portas para a gente. Já recebi vários feedbacks de seguidores que foram impactados", explicou a missionária.

Dos altares das igrejas para os palcos

A Samba Pra God ou simplesmente Samba Para Deus é uma banda evangélica que traz um estilo musical que combina o ritmo contagiante do samba - música brasileira com raízes afro-brasileiras -, com letras que celebram a fé cristã.

"A banda surgiu a partir de “uma resenha” em uma festa de aniversário no ano de 2023. Eu que sempre gostei do ritmo, decidi juntar amigos e músicos de igrejas evangélicas daqui de Salvador. À princípio, alguns dos músicos que foram convidados para a formação do nosso grupo estavam meio temerosos, pois nunca haviam tocado músicas do gênero samba e pagode", lembrou Sandro Bispo, produtor e empresário da Samba Pra God.

Ele explica que a música é a forma que encontrar para honrar o nome de Deus e levar a palavra do senhor para quem mais precisa.

"As letras das músicas gospel têm um papel muito importante e significativo para nossa sociedade. Costumamos dizer que temos dois papéis com as nossas letras. Primeiro, louvar e adorar a Deus com aquilo que cantamos e, segundo, transmitir uma mensagem de esperança, amor e paz aos corações daqueles que ouvem e consomem a música gospel. Então, com o ritmo do samba e pagode gospel não é diferente, pois aproveitamos a alegria e a celebração desse ritmo para conectar pessoas a fé, ao amor e a esperança em Deus", finalizou ele.

Fé até na hora de malhar

Em junho deste ano, a cidade de Feira de Santana recebeu a primeira academia voltada para o público evangélico, na Bahia. Batizada de Renova-me FIT, o espaço foi totalmente pensado para os cristãos que enxergam, muitas das vezes, nas academias convencionais um ambiente inapropriado para quem segue o protestantismo.

A Renova-me Fit é a primeira academia evangélica de Feira de Santana | Foto: Reprodução Redes Sociais

No local, além de alas separadas para homens e mulheres, a trilha sonora é 100% gospel. Mas, apesar de ser voltada para os cristãos, não há distinção entre os frequentadores. Qualquer pessoa pode se matricular na academia.

Seja na moda, na música, na internet e em tantos outros seguimentos da sociedade, fica claro que, para muitos evangélicos, não importa o que o mundo oferece, mas sim a fidelidade à sua fé e aos princípios cristãos que os guiam.

Eles entendem que as tentações e distrações podem ser numerosas, mas não esquecem de permanecer firmes em seus valores e crenças, na certeza de que Deus é o verdadeiro sentido da vida.