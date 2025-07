Veneno e espinhos: peixe invasor é encontrado na Bahia

Cada fêmea da espécie põe até 30 mil ovos a cada 26 dias - Foto: Reprodução

Os moradores de Taipu, destino turístico dentro da cidade de Maraú, no baixo sul da Bahia, tiveram uma surpresa inusitada: a aparição de um "peixe leão". De origem no oceano Indo-Pacífico, a espécie é considerada extremamente venenosa e pode causar desequilíbrio no ecossistema marinho.

O peixe foi visto e capturado pelos próprios moradores. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente de Maraú, o animal tem 18 espinhos venenosos e o contato com ele pode causar dores, náuseas e até convulsões em humanos.

De acordo com a gestão municipal:

Cada fêmea da espécie põe até 30 mil ovos a cada 26 dias

Cada espécie pode comer até 20 peixes em 30 minutos, inclusive presas grandes.

O que fazer ao encontrar?

Especialistas orientam que caso encontrem o peixe-leão, é preciso:

captura-los apenas se estiverem com as mãos cobertas;

ter cuidado para que os espinhos não entrem em contato com a pele.

não devolvam o peixe-leão ao mar;

caso perceba que houve o contato com o animal, o local deve ser lavado com água quente

em seguida, a pessoa deve procurar atendimento médico;

caso não tenha habilidade para pegar o peixe-leão, as pessoas devem entrar em contato pelo e-mail [email protected] e informar onde e quando viu a espécie.

Curiosidades do peixe-leão:

Cresce rapidamente

Se reproduz muitas vezes ao ano e consegue gerar milhares de ovos e larvas durante os processos reprodutivos.

Pode alcançar até 47 cm na fase adulta

Potenciais predadores não o reconhecem como presa, por não ser uma espécie nativa.

Segundo a Secretaria do Meio Ambiente de Maraú, o peixe resgatado em Maraú será objeto de pesquisa.

Até junho deste ano, cinco indivíduos de peixe-leão em idade adulta e reprodutiva, foram identificados na Baía de Todos-os-Santos, segundo a Secretaria do Meio Ambiente (Sema). Eles foram avistados na região de Morro de São Paulo, baixo sul do estado, e em Salvador.

Até então, não existe um programa de monitoramento específico para detectar a espécie. Os registros feitos são considerados pontuais e eventuais.

Mudanças climáticas

Especialistas afirmam ainda que o movimento também tem ligação com: