Evento voltado a empreendedores impulsiona negócios em Salvador

- Foto: Divulgação

Após estrear nos Estados Unidos, em março deste ano, e passar por São Paulo em abril, o evento Jornada do Empreendedor Imparável chegou a Salvador nos dias 18 e 19 de julho, reunindo centenas de participantes interessados em impulsionar seus negócios. Idealizado pelo empresário Lucio Santana, o movimento tem como proposta conectar empreendedores a investidores e fornecer ferramentas estratégicas para a expansão no mercado nacional e internacional.

A edição baiana foi realizada de forma gratuita e contou com uma programação diversificada, que incluiu palestras, mentorias e oportunidades de networking com nomes consolidados do empreendedorismo. Entre os destaques, esteve o soteropolitano Hebert Bouzon, vice-presidente da Jornada, fundador da PdD Academy e autor best-seller com mais de 200 mil alunos presenciais. “Viver essa experiência transformadora em minha terra natal foi uma realização indescritível”, afirmou.

Durante os dois dias de imersão, os participantes puderam acompanhar temas como internacionalização de empresas, abertura de negócios dentro e fora do Brasil, valuation, construção de pitches e estratégias de crescimento sustentável. Um dos momentos mais aguardados foi a apresentação de projetos a investidores, liderada pelo próprio Lucio Santana.

“A proposta do evento foi atender desde quem está começando até empreendedores já estabelecidos que desejam ampliar seus horizontes”, explicou Santana.

A plataforma

Com encontros presenciais, eventos on-line e uma plataforma que oferece conteúdos e suporte técnico e emocional, a Jornada se apresenta como um movimento acessível e inovador para quem deseja iniciar ou expandir seu negócio.

Diante do sucesso das edições anteriores, a organização já se prepara para anunciar os próximos destinos do projeto. “Sei o quanto é difícil se sentir sozinho diante de tantos desafios. A Jornada foi criada para destravar o potencial de quem quer transformar o mundo através dos negócios”, concluiu o idealizador.

Quem é Lucio Santana

Lucio Santana é empresário, palestrante, escritor e investidor-anjo. Residente em Orlando, nos Estados Unidos, há 25 anos, ele migrou para o país com apenas US$ 1.600 e sem falar inglês. Fundador da Royal Mortgage USA, empresa de financiamento imobiliário presente em sete estados norte-americanos, Santana também é autor dos livros Autogestação, Para Seguir Crescendo, A Jornada do Empreendedor, Remissão de Tempo e coautor da obra América.