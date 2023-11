Pai envolvido na morte de companheira e cunhado é capturado | A TARDE

A Polícia Civil chegou ao paradeiro do segundo suspeito de envolvimento na morte de Graciete Oliveira Souza e Manoel Bismarcos Alves Souza, encontrados mortos e enterrados em imóveis localizados em propriedades da família, um na zona rural e outro na zona urbana de Sento Sé. O caso aconteceu no último dia 7, em Sento Sé.

Leia mais:

>> Preso por tráfico, homem confessa ter matado mãe e tio na Bahia

>> Polícia encontra 2 mil pés de maconha após prender homem que matou mãe

Segundo as informações, o homem que não teve o nome revelado, seria o companheiro e cunhado das vítimas. Ele foi localizado na casa de familiares, no povoado do Capeado, onde as equipes apreenderam um facão e uma machadinha utilizados no duplo homicídio e foi preso preventivamente durante ação conjunta das polícias Civil e Militar, na quinta-feira, 9.

De acordo com a titular da DT de Sento Sé, delegada Tereza Jucélia, as investigações foram iniciadas no dia 6 de novembro, quando os irmãos foram dados como desaparecidos. “Fomos informados que eles estavam em cárcere na casa do filho de Graciete, o qual foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na quarta-feira, e confessou envolvimento no duplo homicídio, apontando o pai como executor”, destacou a delegada.

“As investigações apontaram que Manoel foi morto por suspeitar do desaparecimento da irmã, ocorrido cinco dias antes da morte dele”, acrescentou Jucélia. O investigado passou por exame de lesão corporal e está à disposição da Justiça. As armas apreendidas foram encaminhadas para a perícia.