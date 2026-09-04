Para relaxar: 5 paraísos perto de Salvador para curtir o feriado

DICAS
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Guia completo com distâncias, rotas terrestres e marítimas para refúgios isolados na Bahia
Cinco municípios e distritos costeiros do estado da Bahia concentram o fluxo de viagens com origem na capital baiana. O levantamento do Portal A TARDE indica áreas de preservação ambiental, vilarejos de pesca artesanal e praias de acesso restrito.
1. Ilha de Boipeba
O território insular situado no município de Cairu restringe a circulação de veículos automotores. O acesso ocorre por via marítima a partir de Valença ou atracadouros da região. A economia local baseia-se na pesca, na agricultura de subsistência e na recepção turística de baixo impacto.
- Distância de Salvador: aproximadamente 90 km em linha reta ou 270 km por via terrestre até Valença.
- Opções de rotas:
- Rota terrestre e marítima: deslocamento de carro ou ônibus pela BR-324 e BA-001 até o município de Valença ou até o Atracadouro de Bom Jardim, seguido de travessia de lancha rápida ou barco até a ilha.
- Rota aérea: voo panorâmico de pequeno porte saindo do Aeroporto Internacional de Salvador com destino direto à pista de pouso de Boipeba.
- Localização: Costa do Dendê.
- Acesso: Barcos e lanchas rápidas.
- Atividades: Caminhadas ecológicas e banhos de mar em áreas de arrecifes.
Praia de Cueira
A faixa litorânea situada na costa leste da Ilha de Boipeba mantém características de ocupação rústica. A área integra o sistema ambiental protegido do Rio Oritibe. O fluxo de visitantes concentra períodos diurnos com retorno aos alojamentos centrais da ilha.
- Distância de Salvador: cerca de 95 km até a chegada à Ilha de Boipeba (considerando o trajeto completo via Valença).
- Opções de rotas:
- Rota a pé: caminhada a partir da vila de Velha Boipeba por trilha sinalizada em meio a coqueirais.
- Rota terrestre alternativa: deslocamento em quadriciclos alugados na vila principal da ilha com acesso direto à praia.
- Infraestrutura: barracas tradicionais de atendimento gastronômico.
- Geografia: coqueirais nativos e foz de rio.
Mangue Seco
O distrito pertencente ao município de Jandaíra ocupa a divisa estadual com Sergipe. O relevo apresenta formações de dunas móveis e vegetação de restinga. O transporte interno de passageiros utiliza veículos traçados sobre a areia.
- Distância de Salvador: aproximadamente 215 km pela via litorânea.
- Opções de rotas:
- Rota rodoviária: percurso de automóvel ou ônibus pela rodovia BA-099 (Estrada do Coco e Linha Verde) até o município de Pontal (Mangue Seco), situado na margem do Rio Real.
- Rota fluvial complementar: travessia final de barco ou lancha a partir do porto de Pontal até a vila de Mangue Seco.
- Rio: margem do Rio Real.
- Cenário: locação histórica de produções audiovisuais nacionais.
Serra Grande
O distrito localizado entre os municípios de Ilhéus e Itacaré integra a APA Lagoa Encantada e Rio Almada. A faixa de serra abriga remanescentes de Mata Atlântica primária e secundária. A economia local envolve o cultivo de cacau agroflorestal e o ecoturismo.
- Distância de Salvador: cerca de 420 km via sistema ferry-boat ou 470 km pela rota totalmente rodoviária.
- Opções de rotas:
- Rota mista (Ferry-boat): Travessia marítima de veículo entre o Terminal de São Joaquim (Salvador) e o Terminal de Bom Despacho (Ilha de Itaparica), seguida de viagem terrestre pela BA-001 passando por Itacaré até o distrito.
- Rota rodoviária exclusiva: deslocamento por via terrestre utilizando a BR-324 até Feira de Santana, ligando com a BR-101 e acessando a região sul pela BA-262 e BA-001.
- Relevo: encostas voltadas para o oceano Atlântico.
- Recursos: quedas d'água fluviais e mirantes de observação.
Ilha da Maré
A unidade insular pertence ao território municipal de Salvador e está situada na Baía de Todos-os-Santos. A população local habita comunidades tradicionais pesqueiras e quilombolas. A circulação marítima conecta o território ao terminal de São Tomé de Paripe.
- Distância de Salvador: cerca de 25 km em trecho náutico a partir da orla continental da capital.
- Opções de rotas:
- Rota marítima direta: deslocamento terrestre até o bairro de São Tomé de Paripe (Subúrbio Ferroviário de Salvador), seguido de travessia em embarcações de transporte coletivo (lanchas ou barcos) até as praias da ilha (como Praia Grande ou Itamoabo).
- Hidrografia: águas abrigadas de menor ondulação mecânica.
- Economia: mariscagem e cultivo de ostras.