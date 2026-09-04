Para relaxar: 5 paraísos perto de Salvador para curtir o feriado

Siga o A TARDE no Google

Cinco municípios e distritos costeiros do estado da Bahia concentram o fluxo de viagens com origem na capital baiana. O levantamento do Portal A TARDE indica áreas de preservação ambiental, vilarejos de pesca artesanal e praias de acesso restrito.

1. Ilha de Boipeba

Ilha de Boipeba - Foto: Reprodução internet

O território insular situado no município de Cairu restringe a circulação de veículos automotores. O acesso ocorre por via marítima a partir de Valença ou atracadouros da região. A economia local baseia-se na pesca, na agricultura de subsistência e na recepção turística de baixo impacto.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Distância de Salvador : aproximadamente 90 km em linha reta ou 270 km por via terrestre até Valença.

: aproximadamente 90 km em linha reta ou 270 km por via terrestre até Valença. Opções de rotas :

- Rota terrestre e marítima : deslocamento de carro ou ônibus pela BR-324 e BA-001 até o município de Valença ou até o Atracadouro de Bom Jardim, seguido de travessia de lancha rápida ou barco até a ilha.

- Rota aérea : voo panorâmico de pequeno porte saindo do Aeroporto Internacional de Salvador com destino direto à pista de pouso de Boipeba.

: - : deslocamento de carro ou ônibus pela BR-324 e BA-001 até o município de Valença ou até o Atracadouro de Bom Jardim, seguido de travessia de lancha rápida ou barco até a ilha. - : voo panorâmico de pequeno porte saindo do Aeroporto Internacional de Salvador com destino direto à pista de pouso de Boipeba. Localização : Costa do Dendê.

: Costa do Dendê. Acesso : Barcos e lanchas rápidas.

: Barcos e lanchas rápidas. Atividades : Caminhadas ecológicas e banhos de mar em áreas de arrecifes.

Praia de Cueira

Praia de Cueira - Foto: Reprodução internet

A faixa litorânea situada na costa leste da Ilha de Boipeba mantém características de ocupação rústica. A área integra o sistema ambiental protegido do Rio Oritibe. O fluxo de visitantes concentra períodos diurnos com retorno aos alojamentos centrais da ilha.

Distância de Salvador : cerca de 95 km até a chegada à Ilha de Boipeba (considerando o trajeto completo via Valença).

: cerca de 95 km até a chegada à Ilha de Boipeba (considerando o trajeto completo via Valença). Opções de rotas:

- Rota a pé : caminhada a partir da vila de Velha Boipeba por trilha sinalizada em meio a coqueirais.

- Rota terrestre alternativa : deslocamento em quadriciclos alugados na vila principal da ilha com acesso direto à praia.

- : caminhada a partir da vila de Velha Boipeba por trilha sinalizada em meio a coqueirais. - : deslocamento em quadriciclos alugados na vila principal da ilha com acesso direto à praia. Infraestrutura : barracas tradicionais de atendimento gastronômico.

: barracas tradicionais de atendimento gastronômico. Geografia : coqueirais nativos e foz de rio.

Mangue Seco

Mangue Seco - Foto: Reprodução internet

O distrito pertencente ao município de Jandaíra ocupa a divisa estadual com Sergipe. O relevo apresenta formações de dunas móveis e vegetação de restinga. O transporte interno de passageiros utiliza veículos traçados sobre a areia.

Distância de Salvador: aproximadamente 215 km pela via litorânea.

Opções de rotas:

- Rota rodoviária : percurso de automóvel ou ônibus pela rodovia BA-099 (Estrada do Coco e Linha Verde) até o município de Pontal (Mangue Seco), situado na margem do Rio Real.

- Rota fluvial complementar : travessia final de barco ou lancha a partir do porto de Pontal até a vila de Mangue Seco.

- : percurso de automóvel ou ônibus pela rodovia BA-099 (Estrada do Coco e Linha Verde) até o município de Pontal (Mangue Seco), situado na margem do Rio Real. - : travessia final de barco ou lancha a partir do porto de Pontal até a vila de Mangue Seco. Rio : margem do Rio Real.

: margem do Rio Real. Cenário : locação histórica de produções audiovisuais nacionais.

Serra Grande

Serra Grande - Foto: Reprodução internet

O distrito localizado entre os municípios de Ilhéus e Itacaré integra a APA Lagoa Encantada e Rio Almada. A faixa de serra abriga remanescentes de Mata Atlântica primária e secundária. A economia local envolve o cultivo de cacau agroflorestal e o ecoturismo.

Distância de Salvador : cerca de 420 km via sistema ferry-boat ou 470 km pela rota totalmente rodoviária.

: cerca de 420 km via sistema ferry-boat ou 470 km pela rota totalmente rodoviária. Opções de rotas:

- Rota mista (Ferry-boat): Travessia marítima de veículo entre o Terminal de São Joaquim (Salvador) e o Terminal de Bom Despacho (Ilha de Itaparica), seguida de viagem terrestre pela BA-001 passando por Itacaré até o distrito.

- Rota rodoviária exclusiva : deslocamento por via terrestre utilizando a BR-324 até Feira de Santana, ligando com a BR-101 e acessando a região sul pela BA-262 e BA-001.

(Ferry-boat): Travessia marítima de veículo entre o Terminal de São Joaquim (Salvador) e o Terminal de Bom Despacho (Ilha de Itaparica), seguida de viagem terrestre pela BA-001 passando por Itacaré até o distrito. - : deslocamento por via terrestre utilizando a BR-324 até Feira de Santana, ligando com a BR-101 e acessando a região sul pela BA-262 e BA-001. Relevo : encostas voltadas para o oceano Atlântico.

: encostas voltadas para o oceano Atlântico. Recursos : quedas d'água fluviais e mirantes de observação.

Ilha da Maré

Ilha da Maré - Foto: Reprodução internet

A unidade insular pertence ao território municipal de Salvador e está situada na Baía de Todos-os-Santos. A população local habita comunidades tradicionais pesqueiras e quilombolas. A circulação marítima conecta o território ao terminal de São Tomé de Paripe.