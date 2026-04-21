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NOVA ETAPA

Parlamentar confirma logística para destravar ponte Salvador-Itaparica

Afonso Florence (PT-BA) crava desembarque do material que garante cumprimento da meta

Rodrigo Tardio
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Com traçado de 12,4 quilômetros sobre o mar, ponte vai ser maior eixo contínuo deste tipo na América Latina
Com traçado de 12,4 quilômetros sobre o mar, ponte vai ser maior eixo contínuo deste tipo na América Latina -

O cronograma para a construção da Ponte Salvador-Itaparica entrou em fase irreversível. O deputado federal Afonso Florence (PT/BA) confirmou, nesta terça-feira, 21, que o primeiro navio carregado com mais de 800 toneladas de equipamentos pesados vindos da China vai chegar à Bahia em maio.

O desembarque do material garante o cumprimento da meta de iniciar as intervenções físicas no mês de junho de 2026.

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Para o parlamentar, a operação logística internacional é a prova material de que o projeto, frequentemente alvo de ceticismo nas últimas décadas, saiu definitivamente do papel.

"A chegada desses equipamentos simboliza o início de uma nova etapa. É uma ação concreta entre as muitas em curso que dão segurança ao calendário", afirmou Florence.

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Gigante da engenharia

Com um traçado de 12,4 quilômetros sobre o mar, a ponte será o maior eixo contínuo deste tipo na América Latina. Além de solucionar gargalos históricos de mobilidade entre a capital e a ilha, a estrutura funcionará como um novo corredor logístico para o estado, integrando o sistema viário e facilitando o escoamento de produção.

Efeito multiplicador

Os benefícios projetados pela gestão estadual alcançam números expressivos. A estimativa é de que a obra beneficie diretamente cerca de 10 milhões de pessoas em mais de 250 municípios baianos. Florence ressalta que o impacto será sentido com maior intensidade no Recôncavo:

"É uma obra que vai dinamizar a economia, gerar oportunidades e reduzir desigualdades. Falamos na criação de dezenas de milhares de empregos", destacou o deputado.

Articulação política

O avanço do projeto foi creditado à articulação entre o governador Jerônimo Rodrigues e o Governo Federal. O alinhamento entre Salvador e Brasília, somado ao diálogo direto com o consórcio chinês, foi apontado por Florence como o diferencial para destravar os investimentos.

"A ponte é resultado de planejamento e de uma visão estratégica essencial para o futuro da Bahia", concluiu o parlamentar. Com a chegada do maquinário em maio, a expectativa agora se volta para o canteiro de obras, que deve mudar a paisagem da Baía de Todos-os-Santos a partir do próximo mês.

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Tags:

Desenvolvimento Econômico infraestrutura Bahia Mobilidade Urbana ponte salvador-itaparica

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