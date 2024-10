Parte de casa desaba no bairro de Periperi, em Salvador

- Foto: Reprodução | Instagram

No início tarde desta terça-feira, 24, um desabamento parcial de uma casa ocorreu no Bairro de Periperi, próximo a uma ribanceira. Segundo informações da Defesa Civil de Salvador (CODESAL), o imóvel de pequeno porte, que já se encontrava desabilitado, sofreu danos significativos.

A CODESAL, também informou que será necessário remover as partes remanescentes do edifício, que representam um risco potencial de novos desabamentos. Além disso, a desobstrução da via de pedestre, que dá acesso aos imóveis localizados na parte de trás da residência, é fundamental para garantir a segurança dos moradores.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) foi contatada para realizar o serviço de retirada das partes soltas.