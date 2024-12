Partiu Estágio convoca 1.503 universitários para atuar no Estado

- Foto: Matheus Landim/GOVBA

O Governo do Estado convoca, nesta quarta-feira, 4, 1.503 universitários para o Partiu Estágio. A relação dos selecionados para o programa –, que oferece vagas para atuação em unidades da capital e interior do Estado – já está disponível no site da Secretaria da Administração do Estado. Esta já é a segunda convocação realizada com base no Edital de Abertura Nº 002/2024 (Saeb/SRH/DRH), lançado este ano. A entrega de documentos deverá ocorrer nos próximos dias 9 a 20 de dezembro.

Os selecionados para as vagas vão receber uma mensagem via WhatsApp, informando alteração do seu status no site. Na sequência, eles deverão acessar o site para verificar os procedimentos, prazos e a forma da entrega da documentação. O convocado deverá, ainda, entrar em contato, através de e-mail ou por telefone, com a unidade de Recursos Humanos do órgão em que irá atuar, para obter informações sobre a forma de entrega da documentação

Vagas e cursos

Com a nova convocação, serão preenchidas vagas em 60 órgãos estaduais situados em 37 diferentes municípios baianos. Dos 1.503 estudantes selecionados, 975 irão atuar na capital baiana e os outros 528 em cidades da Região Metropolitana de Salvador e do interior do Estado, com destaque para Feira de Santana (129 vagas) e Vitória da Conquista (70).

As novas oportunidades contemplam ainda 93 cursos de nível superior diferentes, sendo que a graduações com maior número de vagas são Administração (385), Direito (233) e Pedagogia (141). Já os órgãos estaduais que irão receber o quantitativo mais expressivo de universitários correspondem às secretarias da Educação (462) e Saúde (155), além da Polícia Civil (70).

Sobre o programa

Iniciativa do governo estadual, o Partiu Estágio oferece oportunidade de estágio a estudantes matriculados em instituições de ensino superior que possuem sede na Bahia. Podem participar os universitários que já concluíram 50% ou mais da carga horária do curso de graduação.