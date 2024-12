PM publica edital para concurso de formação de oficiais

PM da Bahia abre concurso ara formação de oficiais - Foto: Divulgação/PMBA

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) publicou, na edição desta sexta-feira, 29, do Diário Oficial do Estado, o edital do Concurso para o Curso de Formação de Oficiais da PM (CFOPM) e do Corpo de Bombeiros (CFOBM). Ao todo são 100 vagas para homens e mulheres que desejem ingressar na carreira de oficial da PM e CBPM.

O prazo para inscrições começa na próxima quinta-feira, 5, e segue até o dia 5 de janeiro de 2025 através do site www.cfopmbm2024.uneb.br, O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,

Para poder concorrer a uma das vagas, os candidatos precisam ter entre 18 e 30 anos, ter ensino médio completo e possuir carteira de habilitação categoria B.

A previsão é de que a prova seja aplicada no dia 16 de fevereiro e a publicação das notas da primeira etapa em 26 de março. A publicação dos candidatos aprovados para a segunda etapa do certame de ocorrer no dia 30 de abril