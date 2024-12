Concurso do Banco do Brasil: Confira 5 dicas para começar a estudar

- Foto: Divulgação

Previsto para ser publicado em dezembro deste ano, o edital do concurso do Banco do Brasil já é um evento aguardado pelos concurseiros. Isso porque é um dos certames que reúne o maior número de vagas para diversos cargos, inclusive para a área administrativa.

A expectativa é que a Fundação Cesgranrio prepare o edital, também responsável pela banca examinadora. A instituição foi responsável pela organização do concurso no último edital.

Leia também

>> Veja 4 dicas de como se preparar para o concurso dos Correios

>> Provas do Concurso Banco do Brasil podem acontecer a partir de janeiro

Informações preliminares apontam que a abertura de 7.200 vagas neste certame. As oportunidades de trabalho serão destinadas para os cargos de Assistente de Negócios e Gerente de Relacionamento.

Atualmente, os funcionários do Banco do Brasil no cargo de escriturário recebem R$5.436,03, sendo R$3.622,23 de vencimento, R$1.014,42 de auxílio-alimentação/refeição e R$799,38 de cesta-alimentação.

O concurso Banco do Brasil oferece diversos benefícios para os seus funcionários. De acordo com o último edital, o cargo de escriturário tem direito às seguintes vantagens, como participação nos lucros ou resultados; vale-transporte; auxílio-creche; ajuda alimentação/refeição; auxílio a filho com deficiência; previdência complementar; acesso à plano de saúde, plano odontológico básico e à programas de educação e capacitação e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

Confira algumas dicas para estudar para a prova

Organizar um tempo de estudo no dia

Verifique e estude pelo último edital

Verifique o conteúdo programático

Conheça o perfil da banca

Realize simulados

A especialista em Estudos Linguísticos e Literários, Rose Sampaio, explica que antes de tudo, é necessário que o candidato crie um plano de estudo para desenvolver uma rotina para se dedicar ao certame.

“É um concurso com muita expectativa. São muitas vagas, tanto vagas reais, que são aquelas que existem e que serão preenchidas pelos candidatos aprovados, quanto vagas para cadastro reserva. Dessa maneira, é necessário que eles realmente se dediquem a um plano de estudos, a um planejamento que seja feito de preferência semanalmente até a prova. São, portanto, dois meses para uma preparação. Tem como eles se prepararem nesse tempo e uma preparação focada e direcionada. O ideal é que eles procurem realmente um preparatório que dê um norte para que esses estudos aconteçam”, disse a educadora.