Passageiros são assaltados durante viagem de ônibus em rodovia baiana

Passageiros de um ônibus da empresa Rota Transportes, que fazia o trajeto Vitória da Conquista-Salvador, foram assaltados em um trecho da BR-324. A ação aconteceu na noite de quarta-feira, 15, logo após a praça de pedágio de Amélia Rodrigues, a cerca de 30 km de Feira de Santana.

Segundo informações divulgadas pela empresa, o grupo, formado por dois homens e uma mulher, embarcou no Terminal Rodoviário de Feira de Santana. m dos criminosos estava armado e recolheu celulares, dinheiro e outros pertences das vítimas com o ônibus já em movimento.

Entre as vítimas estava Domingos Ailton, secretário de Cultura de Jequié, que embarcou em na cidade com destino a Salvador. Durante a abordagem, os assaltantes também identificaram um policial entre os passageiros e tomaram a arma dele.

Após o crime, os suspeitos obrigaram o motorista a conduzir o veículo para uma área próxima à estação Bom Juá, na capital baiana, onde ordenaram que as cortinas do ônibus permanecessem fechadas, enquanto desembarcavam e fugiam.

Não houve feridos, e os passageiros seguiram para registrar o boletim de ocorrência na delegacia da região. O Grupo Especializado em Repressão a Roubos em Coletivos (GERRC) está investigando o caso. Oitivas, diligências e imagens de câmeras de videomonitoramento poderão ajudar a identificar os suspeitos.

"Esclarecemos que a empresa vem reiteradamente requisitando às autoridades competentes a realização de operação policial naquela região, bem como, a intensificação do patrulhamento tático móvel na BR 324, visando garantir a segurança de todos os cidadãos, inclusive os passageiros de veículos coletivos (ônibus). Por fim, a empresa informa que não medirá esforços para auxiliar as autoridades policiais, fornecendo informações necessárias e as imagens capturadas pelas câmeras de segurança".