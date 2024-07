Pastor é preso acusado de assediar sexualmente fiéis da igreja

As investigações tiveram início em dezembro do ano passado, quando cinco vítimas denunciaram o religioso - Foto: Ascom-PC

Um líder religioso investigado por assédio sexual teve o mandado de prisão preventiva cumprido, nesta quarta-feira, 3, ao se apresentar na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Jequié).

Segundo a polícia, o suspeito se aproveitava de sua posição de destaque na instituição religiosa para assediar sexualmente as fiéis, tanto de forma física quanto psicológica.

As investigações tiveram início em dezembro do ano passado, quando cinco vítimas denunciaram o religioso. No decorrer da apuração, outras duas fiéis acusaram o homem, que vai passar por exames de lesão corporal e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Outras oitivas e diligências investigativas serão realizadas para esclarecer os casos. As vítimas vão receber atendimento psicossocial.

