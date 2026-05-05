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ULTRAPASSAGEM PERIGOSA

Pastor evangélico morre em grave acidente na BR-101

Veículo que ele dirigia bateu de frente com um ônibus da empresa Camurujipe

Andrêzza Moura
Por

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Pastor ficou preso às ferragens e não resistiu
Pastor ficou preso às ferragens e não resistiu - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um pastor evangélico identificado pelo prenome Edmilson morreu, nesta segunda-feira, 4, em um grave acidente na BR-101. O religioso, bastante conhecido por sua atuação em Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano, estava em um veículo de passeio que colidiu contra um ônibus de viagem da empresa Camurujipe.

Com a violência da batida, ele ficou preso às ferrAgens e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. Agentes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foram acionados para atender a ocorrência.

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Carro do pastor ficou completamente destruído
Carro do pastor ficou completamente destruído | Foto: Reprodução Redes Sociais

O acidente ocorreu, por volta das 17h, em um trecho da rodovia entre Governador Mangabeira e Cachoeira, nas proximidades da região da Pedra do Cavalo.

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Informações preliminares apontam que pastor Edmilson, que conduzia o veículo de passeio, tentou fazer uma ultrapassagem em um local proibido e colidiu de frente com o ônibus. Ele era líder da Igreja Assembleia de Deus Missão.

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Tags:

acidente BR-101 Bahia Santo Antônio de Jesus Ultrapassagem Perigosa. ultrapassagem proibida

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