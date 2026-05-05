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'PERIGO POTENCIAL'

Inmet: Bahia e outros 17 estados estão sob alerta de chuvas intensas

Aviso foi emitido pelo órgão nesta terça-feira, 5

Gustavo Nascimento
Por

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Chuvas intensas na região da Barra, em Salvador
Chuvas intensas na região da Barra, em Salvador - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

A Bahia está entre os 18 estados incluídos no alerta de chuvas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitido nesta terça-feira, 5. Os avisos são válidos até às 23h59 e indicam risco de precipitações acompanhadas de ventos fortes.

O alerta emitido para o estado é o amarelo, que indica “perigo potencial”, ou seja, com previsão de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 mm por dia, além de ventos com velocidade entre 40 e 60 km/h. De acordo com o órgão, o aviso compreende as cidades da faixa litorânea do estado, incluindo a capital Salvador.

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Imagem ilustrativa da imagem Inmet: Bahia e outros 17 estados estão sob alerta de chuvas intensas
| Foto: Divulgação | Inmet

Apesar das condições, o risco para ocorrências como queda de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é considerado baixo.

Além da Bahia, os estados sob alerta são: Pará, Ceará, Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Norte, Piauí, Acre, Tocantins, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Amazonas, Roraima, Amapá, Rondônia, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.

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Alerta laranja

Algumas regiões de certos estados também estão sob alerta laranja, considerado de maior gravidade. Nesses locais, a previsão indica chuva entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, com ventos que podem alcançar até 100 km/h.

Estados em alerta laranja:

  • Pará (PA)
  • Ceará (CE)
  • Rio Grande do Norte (RN)
  • Maranhão (MA)
  • Amazonas (AM)
  • Amapá (AP)
  • Piauí (PI)
  • Roraima (RR)

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