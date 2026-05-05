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TRAGÉDIA

Bebê de um ano morre após sofrer choque elétrico em fio de ventilador na Bahia

De acordo com o relato dos pais, houve uma interrupção no fornecimento de energia no momento do acidente

Leilane Teixeira
Por

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Uma criança de apenas 1 ano morreu após sofrer uma descarga elétrica dentro de casa, no município de Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia. O caso ocorreu no domingo, 3, no bairro Ouro Verde.

A vítima foi identificada como Ana Sol das Neves Santos. Segundo informações da TV Santa Cruz, a menina chegou a ser socorrida e levada a uma unidade de saúde, mas já estava sem vida ao dar entrada no local.

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De acordo com o relato dos pais, houve uma interrupção no fornecimento de energia no momento do acidente. Ao notarem algo estranho, eles começaram a procurar a filha e a encontraram caída no chão, próxima a um ventilador que estava apoiado em uma cadeira antes da queda de energia.

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Cabo danificado

Ainda conforme as informações, o cabo do aparelho estava danificado, com parte da fiação interna exposta. A principal suspeita é de que a criança tenha puxado o ventilador pelo fio, provocando o choque elétrico.

Além da menina, também estavam na residência os pais e uma tia no momento do ocorrido.

O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Santa Cruz Cabrália como morte acidental. O sepultamento de Ana Sol aconteceu na tarde de segunda-feira, 4, no Cemitério Ouro Verde, na própria cidade.

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Tags:

choque elétrico criança Polícia Civil Tragédia

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