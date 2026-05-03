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Vai chover? Confira a previsão do tempo para Salvador esta semana

Clima da capital baiana será instável para os soteropolitanos

Agatha Victoria Reis
Por

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Previsão do tempo
Previsão do tempo - Foto: Reprodução| Freepik

A semana será de tempo instável para os moradores de Salvador. Nos próximos dias, a cidade deve registrar variação entre períodos de sol, aumento de nuvens e pancadas de chuva, de acordo com o Climatempo.

No início da semana, neste domingo, 3, o tempo permanece firme, com sol e poucas nuvens no céu. A temperatura varia entre 23°C e 31°C, sem probabilidade de chuva.

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Previsão do tempo da semana

Na segunda-feira, 4, o clima muda. Durante o dia, o sol ainda aparece, mas, no período da tarde e à noite, há aumento de nuvens e previsão de pancadas de chuva. A temperatura varia entre 23°C e 30°C.

Já na terça-feira, 5, a previsão é de chuva rápida ao longo do dia e da noite, com temperaturas entre 24°C e 28°C.

Na quarta-feira, 6, são esperadas pancadas de chuva mais fortes, com possibilidade de trovoadas. A temperatura deve se manter em torno de 27°C.

Entre quinta-feira, 7, e sexta-feira, 8, o tempo chuvoso continua, com sol entre nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia.

Encerrando a semana, no sábado, 9, o clima permanece com sol, nuvens e chuvas passageiras.

Ao longo da semana, Salvador pode registrar até 80% de chance de chuva, com aumento da umidade no ar, principalmente a partir de terça-feira.

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Salvador

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