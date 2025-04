PC fecha farmácias e apreende quase nove mil medicamentos na Bahia

Medicamentos foram apreendidos durante a Operação Farmácia Legal - Foto: Divulgação Polícia Civil

Quase nove mil unidades de medicamentos controlados foram apreendidas, na manhã desta quinta-feira, em Feira de Santana, a 115 Km de Salvador, durante a Operação Farmácia Legal. Na ação, deflagrada por agentes da Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC), da Polícia Civil, seis farmácias foram interditas no município.

Segundo a Polícia Civil, entre os medicamentos apreendidos estão clonazepam e alprazolam, substâncias frequentemente usadas por criminosos que aplicam o golpe conhecido como “Boa Noite Cinderela”. A operação tinha como principal objetivo coibir a venda irregular de medicamentos controlados sem autorização e receita médica, a comercialização ilegal de produtos vencidos e a regularização dos estabelecimentos junto à Sefaz.

Durante as buscas, também foi constatado que alguns estabelecimentos não tinham cadastro das farmácias junto à Polícia Civil da Bahia, conforme exigido pela Lei 11.631/09. Duas empresas que estavam baixadas sem autorização da Secretária da Fazenda (Sefaz) para o comércio foram notificadas e autuadas. A Polícia Civil segue com as investigações afi de identificar e notificar outros estabelecimentos irregulares no município.

Além dos policiais civis da CFPC, também participaram da ação agentes do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco) e a Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Feira de Santana), da Vigilância Sanitária de Feira de Santana, do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/Salvador) , do Conselho Regional de Farmácia e da Secretaria da Fazenda (Sefaz).