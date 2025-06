Pedágio da BA-093 vai ficar 10% mais caro; saiba valores

Praça de pedágio da BA-093 - Foto: Carla Melo | Ag. A Tarde

A partir do próximo sábado, 7, os motoristas e condutores que passarem pelo pedágio da BA-093 vão pagar mais caro. Nesta sexta-feira, 6, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) confirmou o aumento na tarifa em 10%.

Conforme a Agerba, o reajuste autorizado é de 10,438%, elevando a Tarifa Básica de Pedágio (TBP) de R$ 6,963 para R$ 7,690, com os valores atualizados conforme previsto no Contrato de Concessão nº 01/2010.

As tarifas reajustadas serão aplicadas nas seguintes praças de pedágio: PP-01 – BA-093, PP-02 – BA-093, PP-03 – BA-524 , PP-04 – BA-535, PP-05 – BA-526 e PP-06 – BA-535. Os reajustes asseguram a continuidade dos serviços com segurança e manutenção adequada das rodovias.

A BA-093 é uma rodovia estadual que liga Simões Filho, a partir do entroncamento com a BR-324, ao município de Entre Rios, no entroncamento com a rodovia BR-101. Serve como principal via de acesso das cidades de Simões Filho, Camaçari, Pojuca, Lauro de Freitas, Candeias, Dias d'Ávila, Mata de São João, Araças e Entre Rios.

Confira todos os valores

Motocicletas: R$ 3,80;

Carros, caminhonetes e furgões: R$ 7,70;

Caminhões e ônibus: 15,40.