Perigo na Orla! Pousada na Barra é alvo frequente de assaltos

Farol da Barra, em Salvador - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Uma pousada localizada na Rua Barão de Itapuã, na Barra, bairro turístico de Salvador, foi alvo de invasão e roubo por três dias seguidos. Nas invasões, registradas na madrugada do último sábado, 7, dois homens arrombaram cinco quartos desocupados e levaram diversos itens.

Segundo informações da Policia Civil, foram furtados peças de roupas de cama, fornos elétricos, pranchas de surf, liquidificadores, sanduicheiras, televisores, baldes de lixo, remos e cafeteira do estabelecimento. As câmeras de segurança do local registraram imagens dos suspeitos saindo do local com os itens furtados. Em entrevista à TV Bahia, a gerente da instalação informou que o prejuízo estimado ultrapassa R$ 20 mil.

Leia mais:

>> Morre em confronto homem suspeito de invadir casa e fazer mulher refém

>> Ex-rodoviário furta ônibus e atinge três carros em Salvador

O caso foi registrado na 14ª Delegacia Territorial da região e segue em investigação para identificar os responsáveis pela ocorrência.