Pessoas presas em bunker seriam parentes dos fugitivos da Mata Escura | A TARDE

Após ação que resultou na morte de um dos fugitivos do Complexo Penitenciário Lemos Brito (PLB) e na apreensão de meia tonelada de drogas, armas e milhares de munições, representantes da Polícia Civil detalharam a operação que aconteceu na cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

"As investigações começaram após a fuga do presídio. Durante as incursões, duas mulheres e um homem, possivelmente parentes dos fugitivos da Mata Escura, foram presos. O outro indivíduo, que foi baleado e morreu, seria um dos fugitivos do sistema prisional", explicou a delegada-geral, Heloísa Brito.

"A polícia ainda quer compreender como tudo isso aconteceu e prender os envolvidos no processo", completou. Ainda segundo ela, duas pessoas fugiram em meio às ações e uma delas seria o dono do sítio onde o grupo criminoso estava.

O titular do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), Thomas Galdino, responsável pelas investigações, disse que todos os indivíduos que estavam no imóvel fazem parte de uma mesma organização criminosa. De acordo com ele, o local já vinha sendo observado pela polícia.

"Nós tínhamos uma investigação acerca desse imóvel, que já tramitava aqui no nosso departamento. A partir dessa informação de que esse imóvel era utilizado por alguns criminosos e existia uma movimentação, nós ingressamos com pedido de mandado de busca, somado ao fato dessa fuga de alguns prisioneiros do sistema prisional que se deu no sábado, nós efetuamos o cumprimento".



Conforme Thomas, as equipes foram recebidas a tiros pelo grupo e um dos policiais acabou baleado na perna, mas já se encontra em casa. "Ele teve alta hospitalar, teve todo o atendimento do Hospital do Subúrbio e já encontra-se recuperando na sua residência".